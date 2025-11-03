סערת הפצ"רית: מסתמן כי בעלה ייחקר במשטרה

24 שעות אחרי היעלמותה של הפרקליטה הצבאית הראשית יפעת תומר-ירושלמי, מסתמן הערב (שני) כי בעלה ייחקר במשטרה, כך דיווחה ראש דסק הפלילים לי עייש ב"מהדורה המרכזית". הסיבה לכך היא ש"מתחזקת ההבנה שיש לבדוק את מידת מעורבותו" בהיעלמות, כך לפי בכיר במשטרה.

ממידע שהגיע ל-i24NEWS, עולה כי מכשיר הטלפון השני שהיה אמש ברשותה של הפצ"רית אותר ונבדק (לא הטלפון שלפי החשד הושלך). בנוסף, בידי החוקרים תכתובות מקבוצות "וואטסאפ" שבהן הייתה חברה גם הפצ"רית. במשטרה בודקים האם לאחר סערת הדלפת הסרטון, קצינים בפרקליטות הצבאית, בהם גם גם התובע הצבאי הראשי לשעבר מתן סולומש, ניסו לביים תכתובות כדי להרחיק עצמם מהפרשה.

בתוך כך, פרשננו לענייני משטרה משה שטיינמץ דיווח ב"מהדורה המרכזית" כי מתגבשת ההערכה שתומר-ירושלמי לא ניסתה להתאבד אלא להעלים את הטלפון הנייד שלה וכן ליצור מצג שווא לציבור ולמשטרה לגבי מצבה הנפשי.