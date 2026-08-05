תיעוד מטריד מרפיח: נחשפה מנהרה מלאה בעשרות רקטות של חמאס

תיעוד מטריד ממעמקי האדמה ברצועה: תיעוד חדש של צה"ל מאזור רפיח, שנחשף הערב (רביעי) במהדורה המרכזית של i24NEWS, חושף מנהרת רקטות עצומה של חמאס, שבה אותרו עשרות רבות של רקטות מוכנות לשיגור. בתיעוד נראה כלב מיחידת עוקץ סורק את המנהרה שנחשפה מעבר לאזורי השליטה הצהובים.

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הממצאים בשטח מוכיחים שחמאס אינו ממהר לפרוק את נשקו, שכן נראיתה עליה חדה בסיכולים בתקופה האחרונה, שהגיעה עד ל-18 מסוכלים ביום אחד, אך כעת הפעילות נעצרה וההנחיה לכוחות בשטח היא לפעול רק נגד איום מיידי.

התיעוד והגבלת הפעילות בשטח מגיעים ברקע המגעים המדיניים והמתנה להכרעות הדרג המדיני והממשל האמריקני. במקביל, במהלך סיור גזרה שקיים היום ברצועה, שיגר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, מסר נחוש והבהיר כי צה"ל לא ירפה: "פגענו בחמאס באופן שיטתי ושינינו את תמונת המצב הביטחונית. צה"ל ימשיך לפעול ביוזמה ולא נאפשר היווצרות איום על גבולותינו כפי שחווינו ב-7 באוקטובר".