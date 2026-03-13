מבצע "שאגת הארי" - כל העדכונים
מטח משולב לצפון ולשומרון, טראמפ מודיע על הרחבת היעדים ואף מאיים על תשתיות הנפט האיראניות, ושוב תאונה בה מעורבים מתדלקים אמריקנים| עדכונים שוטפים
היום ה-15 למבצע "שאגת הארי" באיראן:
דובר צה"ל: כוחות חילוץ והצלה של פיקוד העורף בשילוב ארגוני החירום פועלים כעת בזירה בה התקבל דיווח על נפילה בצפון הארץ. מוקדם יותר דווח על זירה בגליל העליון.
משמרות המהפכה באיראן אומרים שהם ביצעו תקיפה משולבת עם חיזבאללה בלבנון על ישראל - לפי סוכנות הידיעות האיראנית 'תסנים'
שיגורים מאיראן במקביל לירי מלבנון כוונו לאיזור הצפון, הבקעה והשומרון. מרבית הרקטות מלבנון יורטו.
הרשויות בקטאר פינו חלקים ממחוז משייראב בדוחא, הכולל משרדי ממשלה ומשרדי גוגל, מוקדם בבוקר שבת, כך לפי עדים לרויטרס. הרשויות הקטאריות פינו גם חלקים מעיר החינוך של דוחא, בה נמצאו שלוחות של שש אוניברסיטאות בארה"ב.
חמישה מטוסי תדלוק של חיל האוויר האמריקאי נפגעו וניזוקו על הקרקע בבסיס חיל האוויר פרינס סולטן בערב הסעודית - וול סטריט ג'ורנל.
טראמפ: אני מניח שהמטרות שלנו לסיום המלחמה שונות מהמטרות של ישראל.
כטב"ם בודד יורט בגליל המערבי, לא דווחו נפגעים.
דיווחים: פיצוצים בטהראן ובעיר קום.