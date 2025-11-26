כ"ץ על ההתפרעויות ביו"ש: "לא טרור - הפרעה לסדר הציבורי"

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר היום (רביעי) בסקירה ביטחונית חסויה בוועדת חוץ וביטחון, על ההתפרעויות ביו"ש: "זה לא טרור, אלא הפרעה לסדר הציבורי".

חברי כנסת באופוזיציה תקפו את האמירה והגיבו לשר כ"ץ: "למה אתה לא מחזיר את המעצרים המנהליים?". עוד הוסיפו: "הם מחבלים יהודים, צריך להגדיר את זה כמו טרור".

השר כ"ץ השיב להם ואמר: "אף אחד מהגורמים, כולל שב"כ לא הגדיר את זה טרור, יש הפרעה ביטחונית ויש הפרעה ציבורית". עוד אמר כ"ץ: "גם אם יביאו תושב ישראלי-ערבי וירצו מעצר מנהלי על הפרה ציבורית ולא ביטחונית - אני לא חותם".

i24NEWS

חברת הכנסת לימור סון הר מלך מעוצמה יהודה שאלה במהלך הדיון: "בכמה אנשים מדובר? התופעה הזו שמתעסקים בה כל היום?" והשר בן גביר השיב לה שמדובר ב-70 צעירים.

האמירה של השר כ"ץ מגיעה לאחר שעשרות ישראלים תקפו פלסטינים, ופצעו אחד מהם באורח קשה, סמוך לכפר דיר א-שרף שבשומרון, והציתו מפעל באזור תעשייה באזור ושרפו שני כלי רכב. כמו כן, הפורעים ניקבו רכב של קצין המשרת בגזרה במהלך העימות.

שישה חשודים נעצרו באירוע וכתב אישום אחד הוגש נגד אחד הקטינים שנעצרו על ידי כח צה"ל בזירת האירוע.