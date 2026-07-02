חשד לאירוע ביטחוני: חיפושים אחר חשוד בירי לעבר מסגד בשפרעם
כוחות הביטחון עורכים סריקות אחר חשוד בירי לעבר מסגד בשפרעם הלילה, כאשר יש חשד לאירוע ביטחוני • שב"כ מעורב • הציבור מתבקש לדווח למשטרה ככל שנתקלים בחשוד - שייתכן שחמוש
i24NEWS
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חיפושים נערכים אחר חשוד בירי לעבר מסגד בשפרעם הלילה (רביעי). בניגוד לדיווח הראשוני של המשטרה, כעת נודע כי אכן קיים חשש לאירוע ביטחוני.
שב"כ מעורב בחיפושים. בנוסף, כוחות מיוחדים שהוקפצו פועלים בגזרת מחוז חוף וצפון לאיתורו של החשוד.
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הציבור מתבקש לגלות עירנות ולדווח למוקד 100 של המשטרה ככל שנתקלים בחשוד - ייתכן שהחשוד חמוש.
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