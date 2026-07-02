חשד לאירוע ביטחוני: חיפושים אחר חשוד בירי לעבר מסגד בשפרעם

כוחות הביטחון עורכים סריקות אחר חשוד בירי לעבר מסגד בשפרעם הלילה, כאשר יש חשד לאירוע ביטחוני • שב"כ מעורב • הציבור מתבקש לדווח למשטרה ככל שנתקלים בחשוד - שייתכן שחמוש

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