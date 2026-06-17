במהלך ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני שנערכה השבוע, בכירים במערכת הביטחון הביעו אכזבה בעקבות ההודעה על גיבוש מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית. לדבריהם, המצור שהוטל על מצר הורמוז כבר החל להניב תוצאות ממשיות, בעוד שמצבה הכלכלי של איראן הידרדר באופן משמעותי. "האיראנים נמצאים כעת על סף קריסה כלכלית", נאמר לשרי הקבינט, כך לפי שני מקורות המעורים בפרטי הדיון.

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כזכור, ב-12 באפריל הכריז נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ על מצור ימי על איראן. הצבא האמריקני, תחת פיקוד המרכז (CENTCOM), הטיל מגבלות על נמלי המדינה, מנע מכלי שיט איראניים לצאת מהמפרץ הפרסי ואסר על ספינות זרות לעגון בנמלים איראניים.

למהלך הדרמטי של ממשל טראמפ הייתה השפעה ניכרת על חיי היומיום באיראן. "נוצר מחסור חמור במוצרי יסוד ובתרופות, ותורים ארוכים נרשמו בתחנות הדלק", אמרו בכירי מערכת הביטחון לשרים במהלך הישיבה שנערכה ביום שלישי. כמו כן, הם הדגישו בפני שרי הקבינט וראש הממשלה בנימין נתניהו כי "לו האמריקנים היו ממשיכים במצור, איראן לא הייתה מצליחה לעמוד בו".

אחד האתגרים המשמעותיים ביותר שנוצרו עבור איראן כתוצאה מהמצור הימי התעורר בענף הנפט. איראן, הנחשבת לאחת מיצואניות הנפט הגדולות בעולם, משנעת בשגרה נפט גולמי מנמליה למדינות שונות. בשל המצור, ובהיעדר צינורות יצוא יבשתיים משמעותיים, נותרה המדינה עם כמויות עתק של נפט שלא נמכר.

טהרן אמנם אחסנה חלק מהנפט שהמשיכה להפיק במכליות - ובהן גם כלי שיט ישנים שעגנו בנמלים האיראניים - אולם בשלב מסוים אזלה יכולת האחסון של המדינה. "האיראנים החלו לצמצם את תפוקת הנפט, דבר המסמן את השלבים הראשונים של השבתת שדות נפט", הסבירו גורמים רשמיים לשרים בדיון.

מומחי אנרגיה מציינים כי לאחר סגירתו של שדה נפט, לא תמיד ניתן להפעילו מחדש בקלות. לכן, לטענתם, אם המצור היה נמשך, איראן הייתה נאלצת להשבית שדות נפט נוספים - צעד שהיה עלול לגרום לה לנזק כלכלי בלתי הפיך. עדות לכך ניתנה כבר בשבוע שעבר, כאשר ארגון אופ"ק דיווח על ירידה של 19% בתפוקת הנפט האיראנית במהלך החודש הקודם, נתון המצביע על כך שאיראן אכן החלה בצמצום הייצור.

מזכר ההבנות שהושג בין ארצות הברית לאיראן מאפשר לטהרן לחדש את יצוא הנפט, לאחר שהממשל האמריקני הסכים להשהות את הסנקציות בתחום זה למשך 60 יום. צעד זה צפוי למנוע מאיראן את הצורך להשבית שדות נפט נוספים.

במהלך ישיבת הקבינט הביעו המשתתפים - בהם שרים ובכירים במערכת הביטחון - תסכול רב מכך שההסכם הפחית למעשה את הלחץ הכלכלי המסיבי שהופעל על הממשל בטהרן. "הם חוו מחסור חמור", ציין אחד מגורמי המקצוע בדיון. בכירים במערכת הביטחון הוסיפו והזהירו כי הכספים הצפויים לזרום לאיראן בעקבות מזכר ההבנות הם מצד אחד "כמו אקמול", אך מצד שני הם יהיו עבור המשטר "כמו חמצן לנשימה".

ד"ר רז צימט, ראש תוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), אמר כי אין ספק שאיראן שילמה מחיר כלכלי כבד. "ברור שאיראן ספגה נזק כלכלי משמעותי, שנבע לא רק מהמצור אלא גם מהידרדרות כלכלית ממושכת שהעמיקה בעקבות גלי מחאה ציבוריים והמלחמה עצמה", אמר צימט.

"עם זאת, תהיה זו טעות להסיק מעומק המשבר הכלכלי על הוויתורים שאיראן הייתה או תהיה מוכנה לבצע. גם אם המדינה הייתה מגיעה למשבר כלכלי חמור מאוד, המשטר ומשמרות המהפכה היו ככל הנראה מוצאים דרכים להגן על האינטרסים שלהם. מי שהיה משלם את המחיר הם האזרחים".

לדבריו, רבים נוטים להניח שקיים קשר ישיר בין מצוקה כלכלית קשה לבין שינוי פוליטי. "אנשים רעבים לא בהכרח יוצאים לרחובות", אמר. "יש הטוענים כי מי שנאבקים להשיג את לחמם היומיומי ממוקדים יותר בהישרדות מאשר בפעילות פוליטית. וגם אם היו פורצות מחאות, לא ברור שהן היו מובילות לתוצאות שונות מאלה שנראו בהפגנות שנערכו בינואר".