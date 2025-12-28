צה"ל קיבל לידיו את מערכת הלייזר "אור איתן" להגנה אווירית

מלבד הדיוק והיעילות של המערכת ביירוט איומים ומטרות אוויריות, עלות הפעלתה זולה באופן משמעותי משל שאר מערכות ההגנה האווירית הנמצאות כעת בשימוש • בכך הופך צה"ל לצבא הראשון עם מערכת לייזר להגנה אווירית

ינון שלום יתח ■ כתב צבאי ■ 
1 דקות קריאה
מערכת הלייזר "אור איתן" להגנה אוויריתבצלאל (בוצי) מכליס, נשיא ומנכ"ל אלביט מערכות: "אלביט מערכות, כבית הלייזר של ישראל, גאה בשותפות האסטרטגית עם משרד הביטחון ומברכת על מסירת מערכת אור איתן לצה"ל. החברה שוקדת על המשך פיתוח לייזר רב־עוצמה לשימושים צבאיים ובראשם לייזר מוטס שעשוי להביא לשינוי אסטרטגי ביכולות ההגנה האווירית".

משרד הביטחון וחברת "רפאל" מסרו הבוקר (ראשון) לצה"ל את מערכת הלייזר "אור איתן" (IRON BEAM) הראשונה שייעשה בה שימוש מבצעי, זאת לאחר שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים בה נבדקו יכולותיה ביירוט של רקטות, פצצות מרגמה וכטב"מים. בכך הופכת ישראל למדינה הראשונה בעולם שמפעילה מערכת לייזר ליירוט מטרות אוויריות.

הרכש החדש של צה"ל ייקלט בחיל האוויר וישתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית הקיימות והמוכרות.

המערכת מצוידת במקור לייזר מתקדם ובמכוון אלקטרו-אופטי ייחודי, המאפשרים ליירט מגוון רחב של מטרות בטווח פעולה משודרג, דיוק מקסימלי ויעילות גבוהה מאוד.

אחד היתרונות המשמעותיים של המערכת הוא העלות הנמוכה של תפעולה, בהשוואה למערכות ההגנה הקיימות כיום המתבססות על טילים מונחים, שייצורם עולה מאות אלפי שקלים ליחידה.

Video poster
לראשונה בעולם: ישראל מציגה - מערכת לייזר ליירוט איומים אוויריים בפעולה

בצה"ל ומשרד הביטחון מדברים על "מהפכה טכנולוגית", ומקווים כי המערכת החדשה תשפר את היכולות של מדינת ישראל להתמודד עם איומים מורכבים - אל מול העלות הכלכלית שמולו.

