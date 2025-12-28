צה"ל קיבל לידיו את מערכת הלייזר "אור איתן" להגנה אווירית

משרד הביטחון וחברת "רפאל" מסרו הבוקר (ראשון) לצה"ל את מערכת הלייזר "אור איתן" (IRON BEAM) הראשונה שייעשה בה שימוש מבצעי, זאת לאחר שהוכיחה את יעילותה בסדרת ניסויים בה נבדקו יכולותיה ביירוט של רקטות, פצצות מרגמה וכטב"מים. בכך הופכת ישראל למדינה הראשונה בעולם שמפעילה מערכת לייזר ליירוט מטרות אוויריות.

הרכש החדש של צה"ל ייקלט בחיל האוויר וישתלב במערך ההגנה הרב-שכבתי של מדינת ישראל, כיכולת משלימה למערכות ההגנה האווירית הקיימות והמוכרות.

המערכת מצוידת במקור לייזר מתקדם ובמכוון אלקטרו-אופטי ייחודי, המאפשרים ליירט מגוון רחב של מטרות בטווח פעולה משודרג, דיוק מקסימלי ויעילות גבוהה מאוד.

אחד היתרונות המשמעותיים של המערכת הוא העלות הנמוכה של תפעולה, בהשוואה למערכות ההגנה הקיימות כיום המתבססות על טילים מונחים, שייצורם עולה מאות אלפי שקלים ליחידה.

בצה"ל ומשרד הביטחון מדברים על "מהפכה טכנולוגית", ומקווים כי המערכת החדשה תשפר את היכולות של מדינת ישראל להתמודד עם איומים מורכבים - אל מול העלות הכלכלית שמולו.