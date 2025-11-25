חוסל המחבל שרצח את גדעון פרי ז"ל בפיגוע בשומרון לפני כשנה

כוחות הביטחון חיסלו הבוקר (שלישי) מדרום לעיר ג'נין את המחבל סולטאן אל גאני שביצע את הפיגוע באיזור התעשייה בראון במהלכו תקף ורצח את גדעון פרי ז"ל באמצעות פטיש, ולאחר מכן חטף את אקדחו ורכבו ונמלט.

בפעילות לילית של לוחמי יחידת דובדבן, סיירת צנחנים וכוחות שב"כ, נעצרו חמישה מחבלים סייענים. לאחר מכן, הכוחות כיתרו את המבנה שבו התבצר המחבל ולאחר חילופי אש, הלוחמים חיסלו את המחבל.

לאחר שביצעו סריקות במבנה, הכוחות איתרו כלי נשק מסוג "קרלו", M16, מטען ומחסניות עם תחמושת.

מאז שנמלט לאחר ביצוע הפיגוע ב-18 באוגוסט 2024, שב"כ וצה"ל ניהלו מאמץ מודיעיני מתמשך עד לסגירת המעגל וחיסולו של המחבל.