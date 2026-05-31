צה"ל כבש הלילה (בין שבת לראשון) את מוצב הבופור, 26 שנים לאחר הנסיגה ממנו. מדובר במקום שיש לו גם חשיבות מבצעית ברורה, וגם משמעות סמלית, אולי אפילו מסמל את תחילתו של שינוי במערכה מול חיזבאללה. חזרנו לאירועים שהפכו את המוצב לסמל בתודעה הישראלית - מהכיבוש בתחילת מלחמת לבנון הראשונה, דרך "ציר הדמים" ועד הפיצוץ בנסיגה בשנת 2000 .

כזכור, צה"ל חזר למוצב הבופור - 44 שנים אחרי הקרב ההרואי שהפך לאחד מסמליה של מלחמת לבנון הראשונה. המבצר העתיק שמתנשא מעל דרום לבנון הוא יותר מאתר צבאי. בזיכרון הישראלי, הבופור הוא סיפור של גבורה, הקרבה ומחיר כבד ששילמו לוחמים לאורך שנים.

לוחמי גולני הסתערו ביוני 1982 על המוצב שהיה בשליטת מחבלים. שישה לוחמים נפלו בקרב שהפך לאחד המזוהים ביותר במלחמה, והבופור נכנס לדפי ההיסטוריה הישראלית.

בהמשך, הפך המוצב לאחד הסמלים הבולטים של השהות הישראלית בלבנון. אלפי לוחמים עברו בו לאורך שנות רצועת הביטחון, תחת איום מתמיד ובלב אחת הזירות המורכבות ביותר שידעה ישראל.

בשנת 2000, עם הנסיגה מלבנון, פונה גם הבופור, שהיה במשך עשרות שנים סמל לשליטה, במה שנחשב אז לרצועת הביטחון.