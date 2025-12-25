חייל מילואים ירה לעבר פלסטינים ודרס מתפלל עם טרקטורון

אירוע חמור בבנימין: חייל הגמ"ר במילואים תועד היום (חמישי) סמוך לכפר דיר ג'ריר סמוך לרמאללה, כשהוא חמוש ולבוש בבגדים אזרחיים ורוכב על טרקטורון, תוך שהוא דורס פלסטיני שכרע בצד הכביש לתפילה. לאחר מכן החייל המשיך בנסיעה ותקף נהג מונית פלסטיני שעבר במקום. מוקדם יותר התקבל דיווח על אותו החייל, על שביצע ירי בתוך הכפר ופצע שני פלסטינים.

בתגובה לאירועים, דובר צה"ל מסר כי האירועים מתוחקרים, ובסיום החקירה הטיפול בו יועבר לגורמים הרלוונטיים. כמו כן נמסר כי נשקו האישי של החייל נלקח ממנו והוא הודח משירות מילואים.

דובר צה"ל: "מוקדם יותר היום התקבל דיווח על ירי שבוצע על ידי אזרח ישראלי בתוך הכפר דיר ג׳ריר, שבמרחב חטיבת בנימין. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר בחייל מילואים, אשר ביצע ירי כשהוא לבוש בגדים אזרחיים, תוך חריגה חמורה מסמכויותיו. נבדקות טענות על נפגעים. זמן קצר לאחר מכן התקבל תיעוד של חמוש הדורס פלסטיני. לאחר בדיקה התברר כי מדובר באותו חייל מילואים. צה"ל מגנה בתוקף ורואה בחומרה כל גילוי של אלימות, ודורש מלוחמיו וממפקדיו לפעול בהתאם לערכי רוח צה"ל".

האירוע הזה מצטרף לשורת מקרי אלימות ביהודה ושומרון, אחד האחרונים שבהם כלל פריצה של חמישה רעולי פנים למתחם בבעלות פלסטינית בדרום הר חברון, תוך גרימת נזק לרכוש, שימוש בגז פלפל ואף שחיטה של בעלי חיים.