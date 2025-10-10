שותפות גורל: הפרויקט שמחבר בין פצועי מלחמות עבר לפצועי חרבות ברזל

אלפים רבים של לוחמים נפצעו מאז השבעה באוקטובר - והדרך לסייע להם לחזור אל מסלול החיים לא תמיד פשוטה. בצה"ל גיבשו תוכנית מיוחדת שמחברת בין פצועי מלחמות עבר לפצועי המלחמה היום ומעניקה להם מעטפת של תמיכה וסיוע.

כתבת i24NEWS, אורלי מירקין, מביאה הצצה ראשונית מתוך הסדנה שמפגישה בין הפצועים הוותיקים לצעירים ומייצרת רגעים בלתי נשכחים של שותפות גורל.

