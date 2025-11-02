סוכל פיגוע ברמלה: צעיר תושב העיר נעצר, שוטר ירה בכלבו

המשטרה עצרה הבוקר (ראשון) תושב רמלה בשנות ה-20 לחייו, שאיים לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי בעיר.

שוטרי תחנת רמלה הצליחו לחשוף את החשוד לאחר שפרסם ברשת איומים בדבר כוונתו לבצע פיגוע בעיר. הם הצליחו לאתר את מיקומו, ובעת מעצרו שיסע החשוד את כלבו באחד השוטרים. מאחר והשוטר חש סכנה מיידית לחייו - הוא ביצע ירי לעבר הכלב.

החשוד נעצר ביחד עם אדם נוסף שאף הוא תקף את השוטרים בעת המעצר. בהתאם לממצאי החקירה המשטרה תביא את החשודים לבית המשפט ותבקש להאריך מעצרם.