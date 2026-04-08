הותר לפרסום: סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ, לוחם בגולני, נפל בהיתקלות בדרום לבנון
סמל-ראשון טובאל וכוח מגדוד 13 זיהו מספר מחבלים בפעילות בדרום לבנון, במקום החלו חילופי אש בהם הוא נפצע • מספר לוחמים נוספים נפגעו, קצין במצב קשה • כוחות חטיבה 7 פועלים כדי לסגור מעגל עם החולייה
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
הותר לפרסום היום (רביעי) כי סמל-ראשון טובאל יוסף ליפשיץ, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני, נהרג במהלך חילופי אש מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון.
>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<
לפי פרטי התקרית, כוח מהגדוד, שפועל תחת חטיבה 7 בדרום לבנון, זיהה מספר מחבלים מטווח קרוב. תוך רגעים החלו במקום חילופי אש. במהלך הירי, נפגע סמל-ראשון יוסף, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורחים שונים, וקצין נפצע באורח קשה.
במקביל לחילוץ הנפגעים - לוחמי גולני וצוות הקרב החטיבתי 7 פועלים כדי לסגור מעגל עם חוליית המחבלים שלקחה חלק בחילופי האש.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות