הותר לפרסום: סמ"ר טובאל יוסף ליפשיץ, לוחם בגולני, נפל בהיתקלות בדרום לבנון

הותר לפרסום היום (רביעי) כי סמל-ראשון טובאל יוסף ליפשיץ, לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני, נהרג במהלך חילופי אש מול מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לפי פרטי התקרית, כוח מהגדוד, שפועל תחת חטיבה 7 בדרום לבנון, זיהה מספר מחבלים מטווח קרוב. תוך רגעים החלו במקום חילופי אש. במהלך הירי, נפגע סמל-ראשון יוסף, ארבעה לוחמים נוספים נפצעו באורחים שונים, וקצין נפצע באורח קשה.

במקביל לחילוץ הנפגעים - לוחמי גולני וצוות הקרב החטיבתי 7 פועלים כדי לסגור מעגל עם חוליית המחבלים שלקחה חלק בחילופי האש.