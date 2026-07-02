בניסיון להימלט מהמשטרה: אירוע ביטחוני נרשם הבוקר (חמישי) באזור השומרון, כאשר נותק הקשר עם מספר חסידי ברסלב שנכנסו לכפר הפלסטיני מוחמאס. בסביבות השעה 4:00 הם דיווחו למשטרה כי הם נמצאים באזור וחשים מאוימים. מספר שעות לאחר מכן, הם דיווחו כי יצאו מהכפר - והוסר החשש לחטיפה.

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בשלב זה, הכוחות פתחו בסריקות במהלכן הוטל כתר על מרחב הכפר ונחסמו צירים סמוכים. במהלכן, אותר רכב נטוש, עם לוחית זיהוי ישראלית, כשהוא מנופץ. לצד זאת, אותר ציוד אישי שככל הנראה היה שייך להם.

גורם ביטחוני ל-i24NEWS: "תושבים פלסטינים הגיעו לרכב עם הישראלים - כשהבינו שהם ישראלים חזרו לכפר. לא היו עימותים בין הברסלבים לבין הפלסטינים".

מנגד, גורמים בחסידות "שובו בנים" ציינו: "חברי הקבוצה נסעו לקבר יוסף, טוענים שחששו ממעצר כעריקים ולכן ברחו מהמשטרה. כשנכנסו לכפר נרגמו באבנים בידי מחבלים פלסטינים ונמלטו רגלית".

עם קבלת הדיווח, כוחות רבים של צה"ל, משטרה ושבכ, ובהם כוחות מיחידות מיוחדות הוקפצו לסריקות במרחב, בסיוע של מסוקי קרב. בסביבות השעה 06:40 התקבל דיווח מאחד האזרחים כי כלל הנוכחים ברכב יצאו ממרחב בכפר. לאחר הדיווח, הכוחות המשיכו בסריקות לשלילת החשד לאירוע ביטחוני.