היום ה-11 למבצע "שאגת הארי": אזעקות הופעלו הלילה (שלישי) באזורים נרחבים בארץ עקב שיגורים מאיראן. צה"ל החל בגל תקיפות נוסף באיראן ובדאחייה בביירות. ארצות הברית השמידו 16 ספינות להנחת מוקשים של צבא איראן, סמוך למצרי הורמוז. דיווח: מועצת הביטחון של האו"ם תחתום על טיוטת החלטה שתדרוש מאיראן להפסיק לתקוף את שכנותיה במפרץ.

