חשיפה: הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר החליט כי פיילוט שילוב הלוחמות בשיריון - יתבצע מחוץ לחיל, כך חשף היום (רביעי) פרשן i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET יוסי יהושוע. מדובר בפיילוט שהוביל לאיומים של ראשי ישיבות הסדר לא לשלוח את תלמידיהם לחיל.

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עוד נודע, כי הפיילוט יתקיים במערך הגנת הגבולות. המסגרת תהיה מגדרית - לא יהיו גברים בטנק, ולא בפלוגה.

ראשית הסערה בשבוע שעבר, כאשר 14 ראשי ישיבות הסדר מהמגזר הדתי-לאומי פרסמו מכתב ובו הצהירו כי שילוב נשים לוחמות בחיל השריון ביחד עם לוחמים בנים מהווה "פגיעה רוחנית ומעשית ביכולת הלחימה". עוד אמרו ראשי הישיבות כי כי על צה"ל מוטלת האחריות לדאוג לבעלי פרופיל קרבי שאינם מתאימים לשירות בחי"ר למסגרת קרבית אחרת המתאימה לרוח הלחימה שלהם.

כיממה לאחר מכן, בצה"ל הגיבו למכתב: "לאחר כשנתיים וחצי של מלחמה עצימה, צה"ל זקוק לכל לוחם ולוחמת. כצבא העם, צה"ל רואה חשיבות עליונה בשילוב כלל האוכלוסיות, תוך מאמץ גדול לשמירה על אורח חייהן וצרכיהן, באופן שאינו פוגע באוכלוסייה אחת על חשבון האחרת".