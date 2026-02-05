עם תרחישי פתע: צה"ל חוזר לשגרת אימונים - ומפיק לקחים מהמלחמה

צה"ל חושף היום (חמישי) את גרף האימונים לכוחות הסדירים ובשירות המילואים לשנת 2026, בו הטמיע את עיקרי הלקחים של טבח 7 באוקטובר והלחימה בגזרות השונות במהלך מלחמת חרבות ברזל. הגרף הוא בסימן "שלם אחד", מאמץ למידה ומוכנות - שמטרתו לסכנן את כלל המערכות הצבאיות.

הגרף שנחשף יהיה דו-שנתי, תוך ראייה רב-זירתית, ברקע הלחימה בגזרות השונות בשנתיים האחרונות. צה"ל ציין כי כחלק מתהליכי הפקת הלקחים מהתקופה האחרונה, לרבות 7 באוקטובר, הוטמעו בגרף מאמצי תחקור ולמידה רחבים. כחלק מכך, יתרגלו המפקדים והכוחות בשטח בתרחישי פתע ורב-זירתיים.

כחלק מהתרגילים שנבנו בגרף, ייעשו תרגולי צבירת סדר כוחות והפעלת כוננויות. כזכור, במהלך המלחמה נאלצו כוחות סדירים ומילואים להתייצב ביחידות ובגזרות שונות בהתראות מרגע לרגע. בנוסף, תרגילי הכוחות יכללו מעורבות עם חילות ומערכים נוספים, בהם מודיעין, אוויר וים.

גרף האימונים של צה"ל לשנת 2026

• ארבעה תרגילים מטכ"ליים

• ארבעה אימוני פיקודים, בהם: פיקוד המרכז והצפון, ופיקוד העורף

• שישה תרגילי ביטחון שוטף (בט"ש)

• מספר בחני פתע של הרמטכ"ל

נציין כי במהלך למעלה מהשנתיים האחרונות מאז פרוץ המלחמה, הכוחות הסדירים ובמילואים כמעט ולא ביצעו אימוני כשירות בצורה מסודרת. בשל כך, גובשה תפיסה שמטרתה לוודא הטמעה של הידע שצברו הכוחות בשטח בגזרות השונות במהלך מלחמת "חרבות ברזל". כחלק ממודל האימונים החדש, תרגילים ברמת האוגדה יערכו בסנכרון עם תרגילים מטכ"ליים - על מנת לאפשר רמת תיאום גבוהה.

בשנת 2026 תרגילי הכוחות ייעשו קצרים יותר, על מנת למקד ולהפוך אותם לתכליתיים יותר. כחלק מכך, ייבנה מודל אימונים נפרד לכוחות הסדיר ולמילואים, ויתווספו אימוני כשירויות לרמות הגדוד, חטיבה ואוגדה.