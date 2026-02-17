מיישר קו עם בן גביר? מפקד מחוז י-ם הרחיב את שעות הביקור ליהודים בהר הבית

חודש הרמדאן, שיחל מחר, נחשב לתקופה מתוחה מאוד מבחינה ביטחונית. למרות זאת, מפקד חמוז ירושלים החדש במשטרה, ניצב אבשלום פלד, הרחיב את מספר השעות בהן יהודים יכולים לעלות להר הבית במהלך הרמדאן, כך פרסם הערב (שלישי) פרשננו לענייני משטרה, משה שטיינמץ ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

במסגרת ההחלטה החדשה, ההר יהיה פתוח ליהודים במשך חמש שעות ביום - לעומת ארבע שעות ביום בשנים הקודמות. במשטרה אומרים כי תוספת השעה הינה במקום שעות העלייה בצהריים שמבוטלות ברמדאן. עם זאת, יש לציין כי הדבר אינו קורה במילא במהלך הרמדאן.

כזכור, מפקד המחוז הקודם, ניצב אמיר ארזני הודח לאחרונה לאחר שסירב לדרישות השר בן גביר בעניין תנאי העולים היהודים להר הבית. הסיפור פורסם לראשונה ב-i24NEWS - וארזני אף החרים את טקס ההחלפה.