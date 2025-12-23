גדר ההפרדה בי-ם לא מונעת כניסת מחבלים, חשש מחדירה המונית | דו"ח המבקר החמור

מבקר המדינה פרסם היום (שלישי) דו"ח, שמתריע על כשלים משמעותיים באפקטיביות מכשול קו התפר והמעברים בגזרת עוטף ירושלים. הדוח מזהיר כי המערך הנוכחי אינו מצליח למנוע הסתננות מחבלים ושוהים בלתי חוקיים, ומצביע על שורת ליקויים חמורים המזכירים את הכשלים שקדמו ל-7 באוקטובר.

הממצאים מראים כי תוואי קו התפר, הנפרס לאורך מאות קילומטרים וכולל 16 מעברים, נותר פרוץ ברובו.

על פי הדוח, רק 61% מהתוואי מוגן באמצעות גדר או חומה, בעוד קילומטרים רבים נותרו פתוחים לחלוטין. דרך פרצות אלו חודרים לישראל מדי שנה אלפי פלסטינים באין מפריע, ובהם שוהים בלתי חוקיים ופעילי טרור, למרות האיסור הרשמי על כניסת פועלים פלסטינים (למעט ביו"ש).

הדוח מפנה לפיגוע בספטמבר 2025 בצומת רמות, שבו נרצחו שישה ישראלים על ידי מחבלים שהסתננו מאזור רמאללה, כדוגמה למחיר הכבד של הכשלים במערך ההגנה.

דוברות המשטרה

כשלים מבניים במערכת

אחת הבעיות המרכזיות עליהן מצביע המבקר היא היעדר יד מכוונת אחת. האחריות לבידוק במעברים מתחלקת בין צה"ל, משמר הגבול והשב"כ.

המבקר מצא כי הכוחות פועלים "ללא תיאום הדוק, תפיסת הפעלה מסודרת, פיקוד קבוע והכשרה אחידה". זאת, למרות שכבר לפני 20 שנה החליטה הממשלה להעביר את ניהול המעברים לידי גוף אזרחי אחד – החלטה שמעולם לא יצאה אל הפועל, בדומה להחלטות רבות נוספות שנועדו לשפר את המכשול.

המבקר מצא כי סדר הכוחות שמשמר הגבול מפעיל לשמירה על תוואי המכשול והפעלת המעברים אינו עומד במלוא משימותיו. קיים פער של 11.5% בין מספר השוטרים הדרוש למספרם בפועל, ו-30% מזמנם של לוחמי מג"ב מוקצה למשימות אחרות.

מבקר המדינה

סכנה לתצפיתניות, עומסי תנועה מסכני חיים ומחסור בכוח אדם

אחד הממצאים המטרידים ביותר נוגע לביטחון הכוחות. המבקר מצא כי חמ"לי התצפיות נותרו במיקומם בסמוך לקו התפר, בדומה למצב שהיה בגבול עזה לפני המלחמה.

"מציאות זו, גם לאחר אירועי 7.10 בהם נרצחו ונחטפו תצפיתניות, עלולה להעמיד את התצפיתניות בגזרת עוטף ירושלים בסיכון", נכתב בדוח. בנוסף, נמצאו פערים בכיסוי המודיעיני-איסופי, כאשר חלק מהאמצעים פועלים ללא גיבוי חשמלי.

עוד עולה כי המשטרה כלל לא נערכה לתרחיש של "התפרצות המונים" לשטח ישראל. המבקר מותח ביקורת חריפה על ראש אג"מ במשטרה שלא כתב פקודה ייעודית לפשיטת מחבלים (בדומה ל"פרש פלשת" בדרום), וקובע כי גם הפקודות הקיימות במחוז ירושלים אינן נותנות מענה לפריצה אלימה בכמה מוקדים.

כמו כן, מספר נתיבי הכניסה לכלי רכב במעברים אינו תואם את נפח התנועה מיהודה ושומרון לישראל. עומסי ענק עלולים להפוך למלכודת מוות, כפי שהוכח בפיגועי ירי במעבר המנהרות בדצמבר 2024 ובנובמבר 2023.

בסיכום דבריו, קורא המבקר אנגלמן לראש הממשלה, לשר הביטחון ולראשי מערכת הביטחון לפעול מייד. "לאחר טבח שמחת תורה, הממשלה ומערכת הביטחון היו חייבות להפיק לקחים," מסר אנגלמן. "הביקורת העלתה כי לא מתקיימת למידה מספקת. מצטיירת תמונה מדאיגה ולפיה פלסטינים יכולים להיכנס לשטח ישראל ללא כל בקרה".

המבקר חתם באזהרה חמורה: "הליקויים בדוח מטרידים וחייבים להדיר שינה מעיני ההנהגות. על הדרג המדיני והביטחוני לתקן באופן מיידי את הליקויים – ובכך לא להעמיד את אזרחי ישראל בסכנה למתקפת טרור תואמת 7.10 בעוטף ירושלים".