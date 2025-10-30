לימור סון הר-מלך: "אי אפשר שלא להזדעזע מעומק הקונספציה"

חברת הכנסת לימור סון הר-מלך התראיינה היום (חמישי) ל-i24NEWS והתייחסה לחשיפת הערוץ בנוגע לדיוני המשטרה בבוקר שבעה באוקטובר. "בתיעוד הזה, שלוש וחצי שעות לתוך הזוועות הכי גדולות שהמדינה עברה - אי אפשר לא להזדעזע מעומק הקונספציה של מיהו האויב", אמרה.

גם עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, הגיב לחשיפת i24NEWS: "ראיתי הרבה תיעודים קשים מיום הזוועות של ה 7.10 אבל הסרטון הזה עולה על כולם. ורטיגו מוסרי מוחלט, שורש הזוועות האלימות של אותה יממה ארורה".

אתמול, הפרשן לענייני משטרה של i24NEWS, משה שטיינמץ, חשף תיעודים מטלטלים מהמקום אליו הגיעו הדיווחים על הזוועות בדרום, ובו קיבלו החלטות גורליות.

בתיעוד ראשון שנחשף נראה השר לביטחון לאומי בן גביר בבוקר הטבח במהלך הדיון בזמן המתקפה - כשהוא כמעט ולא מדבר. ההלם על פניו ניכר, כמו על פני כל הנוכחים בישיבה. באופן חריג, הנושא היחיד שבחר נציג שב"כ להעלות בזמן זה הוא על מידע על קריאות לאירועי נקמה של יהודים ברחבי המדינה וביו"ש.

במהלך האירועים מדווח תת-ניצב אמיר קליין, מי שמעביר את תמונת המצב לאורך הבוקר למפכ"ל, כי מיקום מכשיר הפלאפון של שוטרת מזוהה בתוך הרצועה - ושאין בידיהם אות חיים ממנה. לצד הקריאה להורדת כוחות דרומה, במשטרה מבינים: "יש חוליות נ"ט בשטח, כל כוח שמגיע חוטף", אך ההערכות שמועלות הן כי בדרום מסתובבים למעלה מ-60 מחבלים.