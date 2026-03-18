"הפתעה אסטרטגית" מתימן: החות'ים מאיימים להצטרף למערכה

מלבנון ועד טהרן, המזרח התיכון בוער והקלפים נטרפים מחדש. בתוך הכאוס הסמיך, דווקא הזרוע שנחשבה לחסרת הרסן מכולן – מיליציית החות'ים – נאלמה דום. זהו שקט מתעתע, דריכות שלפני הסערה, שמשתררת דווקא אחרי שכל הקווים האדומים כבר נחצו מזמן.

באוקטובר 2023 הם עוד הכריזו מלחמה בטון צעקני ונחרץ, אבל כשהפטרון האיראני נקלע בעצמו ללב האש, הטון התימני הפך לפתע לזהיר ושקול. כעת נדמה שכאשר הראש בסכנה - השלוחות מחשבות מסלול מחדש.

שנים של חימוש איראני מסיבי הפכו מיליציה מקומית לכוח אזורי אימתני שחונק את עורק השיט העולמי. מעבר לאיום הטילים, האחיזה בים סוף היא מרכיב קריטי בטבעת החנק של משטר האייתוללות. כעת, בשיא מאבק ההישרדות של טהרן, התיאום הזה הופך לצורך קיומי.

מתחת לפני השטח, שעון החול התימני כבר החל לאזול. השאלה היא כבר לא אם, אלא מתי ואיך. בישראל מבינים כי במוקדם או במאוחר, יהיה חובה להגיע הטיפול בפצצה המתקתקת אלפיים קילומטרים דרומה - חלק בלתי נפרד מהמערכה הגורלית מול ראש התמנון.