"הרס ושברי זכוכיות": 58 פצועים בפגיעה ישירה במתחם מגורים בזרזיר

לילה לבן נוסף עבר על תושבי הצפון: טיל שנורה במהלך הלילה (בין חמישי לשישי) פגע במתחם של ארבעה בתים פרטיים ביישוב זרזיר הסמוך לנצרת. שני בני אדם נפצעו בינוני ו-56 נוספים נפצעו באורח קל מאוד מפגיעת רסיסי זכוכית. הם פונו לקבלת טיפול רפואי בבתי החולים בצפון, לצד 15 נפגעי חרדה.

כאמור, בית אחד ניזוק קשות, ושאר הבתים הסמוכים נפגעו מהדף ומשברי הטיל שנורה מאיראן. סמוך למקום הנפילה נהרסה כליל אורוות סוסים ובמקום נמצא סייח ללא רוח חיים.

מהמרכז הרפואי העמק מקבוצת כללית נמסר כי "באירוע רב נפגעים מהנפילה בזרזיר נקלטו במרכז הרפואי העמק 30 נפגעים, 15 ילדים ו-15 מבוגרים, בהם שניים במצב בינוני - נשארים לאשפוז, והאחרים במצב קל, מטופלים במחלקה לרפואה דחופה מבוגרים וילדים".

מבית החולים רמב"ם נמסר: "מהזירה בזרזיר פונו לרמב"ם 28 נפגעים, 12 מהם ילדים, כל הנפגעים מוגדרים קל רובם נפגעי חרדה".

חובש מד"א ערן עבו סיפר: "כשהגענו למקום ראינו הרס במספר בתים ושברי זכוכיות. במקום ראינו אישה בת 34 שסבלה מפציעה בגב מרסיסים ומצבה מוגדר בינוני ונערה בת 17 שנפצעה באורח קל משברי זכוכיות. הענקנו להם טיפול רפואי מתקדם ופינינו אותם לבית החולים. צוותי מד"א נוספים נמצאים כעת בזירה ומטפלים במספר נפגעי חרדה".

מפקד האירוע מכבאות והצלה רשף שי דוד הוסיף כי "לוחמי האש הגיעו ראשונים לזירה וזיהו הרס רב והמולה במקום. צוותי הכיבוי החלו מיד בסריקות אחר לכודים וחילוצם מהבתים, לצד טיפול בשריפה שפרצה בחצר. מהמקום פונו עשרות נפגעים, מתוכם אישה שנפגעה בינוני והשאר פצועים קל ונפגעי חרדה".