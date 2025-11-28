"התקרית בסוריה ממחישה שאסור לסגת מהשטחים שתפסנו"

גורם ביטחוני מסר הערב (שישי) ל-i24NEWS כי בסוריה מעבירים מסרים חמורים למשטר בעקבות תקרית הירי החריגה בו נורו ונפצעו שבעה לוחמי צה"ל בגבול. עדיין נבדקת האפשרות שכוחות המשטר היו מעורבים בתקרית. עם זאת, נכון לעכשיו אין אינדיקציות לכך.

בישראל סבורים שהתקרית ממחישה כי אין לאפשר התבססות של גורמים עוינים סמוך לשטח סוריה, כמו גם שלא ניתן להגיע להסכם בעת הזו מאחר וסוריה מדינה לא יציבה. יותר מכל - אסור לישראל כמדינה לסגת מהשטחים שתפסה - במיוחד החרמון.

עוד מגורם מדיני: גם בשיחות עם הסורים - שעברו להילוך נמוך עם פרישת השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר - עמדו על כך שלא תהיה נסיגה מוחלטת מאיזורי הביטחון ובטח שלא במקשה אחת. בכל מקרה, ההסכם הביטחוני התרחק ביום הזה עוד יותר מכפי שכבר דיווחנו בשבוע האחרון.

i24NEWS

בתוך כך, הפרשן הצבאי של i24NEWS, ידיעות אחרונות ו-Ynet, יוסי יהושוע, מסר פרטים נוספים מהתקרית החריגה. "מדובר בפעולה של חטיבת הצנחנים במילואים, שהסתבכה. הם הגיעו למבנה, עצרו את המחבלים ואז נחשפו - לא ברור עדיין למה הם נחשפו. התחיל חילוץ והוזעקו גם זיקים וארטילריה ובסופו של דבר הצליחו לחלץ את הלוחמים. חיל האוויר השמיד את ההאמר הצה"לי שנשאר שם". עוד אמר כי "התקרית היא הוכחה לחשיבות את הפעילות מעבר לגדר... אני מעריך שצה"ל ימשיך בפעילות". יהושוע הוסיף עוד כי לא ברור אם המחבלים ידעו מראש על פעילות כוח צה"ל במרחב טרם ההיתקלות.