נתניהו מאשר את חשיפת i24NEWS: "חמינאי הורה על הטמנת היכולות הגרעיניות"

ראש הממשלה בנימין נתניהו אישר הערב (שבת) את חשיפת i24NEWS אודות הסיבה להקדמת מועד תחילת מבצע "שאגת הארי". נתניהו אמר: "לאחר מבצע 'עם כלביא', חמינאי הורה לשקם את היכולות הגרעיניות והבליסטיות של איראן, ואף להטמין אותן עמוק עמוק מתחת לקרקע, מתחת להרים גבוהים, כך שהם יהיו חסינים לחלוטין מכל פגיעה".

"אין ספק שלאחר השגת החסינות התת-קרקעית הזו - משטר האייתוללות היה משתמש בכלים האיומים הללו להשמיד אותנו, את ישראל, ולאיים בנשק גרעיני על ארה"ב, על אירופה ועל מדינות האזור, על העולם כולו", הוסיף.

ראש הממשלה סיכם: "הרי זה בדיוק מה שמשטר-הטרור הזה עושה עכשיו, כשאין לו נשק להשמדה המונית. תחשבו מה הוא היה עושה לו היה בידיו נשק גרעיני".