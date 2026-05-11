לוחמי המילואים של חטיבה 810 פועלים בגזרת צפון רמת הגולן, המתחלקת בין החרמון, סוריה ומעט מדרום לבנון. בצל איום הרחפנים המרחף גם מעליהם, הלוחמים מוצאים גם זמן להתאמן במתקן אימונים המדמה כפר לבנוני שיעי, לקראת מה שאולי עתיד לבוא. הלוחמים עשו מאות ימי מילואים בשנתיים וחצי האחרונות, וההקרבה מורגשת בכל תחום בחייהם.

בזמן שחיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ שפוגעים בלוחמים בלבנון וגם סמוך לגבול בשטח הארץ, עדיין לא נמצאו פתרונות או תרגילים ייעודיים להתמודד עימם. עם זאת, את התרגיל האחרון הם מגדירים כהצלחה - ועכשיו הם חוזרים לפעילות המבצעית האמיתית.