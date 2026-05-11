בצל איום הרחפנים: עם הלוחמים בצפון ששומרים על כוננות גבוהה

בצל איום הרחפנים והלחימה בבוץ הלבנוני, כוחות המילואים ממשיכים באימונים אינטנסיביים לשמירה על כוננות גבוהה בשטח • יונתן רוה התלווה ללוחמים ברמת הגולן שמתרגלים תרחישי לחימה במתקנים המדמים כפרים בלבנון

יונתן רוה
רחפן לאיסוף מודיעין של התעשייה האווירית IAI

לוחמי המילואים של חטיבה 810 פועלים בגזרת צפון רמת הגולן, המתחלקת בין החרמון, סוריה ומעט מדרום לבנון. בצל איום הרחפנים המרחף גם מעליהם, הלוחמים מוצאים גם זמן להתאמן במתקן אימונים המדמה כפר לבנוני שיעי, לקראת מה שאולי עתיד לבוא. הלוחמים עשו מאות ימי מילואים בשנתיים וחצי האחרונות, וההקרבה מורגשת בכל תחום בחייהם. 

עם הלוחמים בתרגיל שמדמה כפר לבנוני

בזמן שחיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ שפוגעים בלוחמים בלבנון וגם סמוך לגבול בשטח הארץ, עדיין לא נמצאו פתרונות או תרגילים ייעודיים להתמודד עימם. עם זאת, את התרגיל האחרון הם מגדירים כהצלחה - ועכשיו הם חוזרים לפעילות המבצעית האמיתית.

