רכשו נשק: 4 תושבי מזרח י-ם נעצרו בחשד שהשתייכו לדאעש

היחידה המרכזית במחוז ירושלים של משטרת ישראל, בהכוונת שירות הביטחון הכללי, עצרה במהלך התקופה האחרונה ארבעה תושבי שכונת בית צפאפא בירושלים, תומכי ארגון הטרור המדינה האיסלאמית ("דאעש"), שרכשו ציוד צבאי וכלי נשק שיכוונו כלפי יהודים במה שמכונה בפיהם "המלחמה הגדולה באחרית הימים" - כך נמסר מהמשטרה ומשב"כ.

במהלך השבועות האחרונים החלה החקירה בחשד להשתייכותם של הארבעה לארגון הטרור כאמור. בהכוונת שב"כ, עצרו בלשי ימ"ר ולוחמי מג"ב את החשודים, בשנות ה-20 לחייהם. הארבעה נחקרו, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט.

מהחקירה עלה כי החשודים צרכו באמצעות האינטרנט תכנים רבים של ארגון הטרור, בהם גם תכני זוועה וסרטוני הרג מזירות לחימת הארגון בחו"ל - ואלו השפיעו עליהם והביאו אותם להצטייד בציוד הצבאי ובכלי הנשק, ואף לרכוש אקדח.

דוברות המשטרה

בחיפוש שערכו הבלשים במתחם ביתו של אחד החשודים, אותר אקדח שהוסלק בתוך לול תרנגולות וציוד צבאי שנתפסו על ידי הכוחות. בחקירתו ציין החשוד כי מה שנתפס אצלו "זה לטובת המלחמה הגדולה, האקדח, אני אשתמש בו נגד היהודים או כל אדם שהוא לא מוסלמי".

עם סיום החקירה התגבשה תשתית ראייתית נגד שניים מהחשודים, הוגשה נגדם הצהרת תובע וצפוי להיות מוגש נגדם כתב אישום. מעצרם של החשודים הנוספים הוארך על ידי בית המשפט והחקירה בעניינם עודנה נמשכת.

כזכור, בחודש שעבר הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום נגד עובאדה טהה, גם הוא תושב מזרח ירושלים, ממחנה הפליטים שועפאט, בגין סיוע בביצוע פיגוע הירי הרצחני בצומת רמות בירושלים בתחילת חודש ספטמבר.