הנשיא דונלד טראמפ הדגיש בראיון לרשת NBC כי מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו נותרה טובה. זאת על אף ביקורת שנשמעה מצד טראמפ וסגנו ואנס בימים האחרונים בנוגע להשפעת הפעילות הצבאית בלבנון על שיחות השלום. "תמיד הייתי ביחסים טובים עם ביבי", אמר טראמפ, והוסיף: "אתה פשוט צריך להירגע לפעמים ולהשתמש בראש שלך" (ברק בטש)

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