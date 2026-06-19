דיווח: הרוגים בדרום לבנון בעקבות תקיפות צה"ל | עדכונים שוטפים
דיווחים בלבנון: לפחות חמישה הרוגים בתקיפות צה"ל בדרום המדינה • וושינגטון וטהרן מנסות להחזיר את השיחות הטכניות למסלולן בשוויץ • טראמפ מבהיר כי יחסיו עם נתניהו איתנים למרות המתיחות
לפי דיווחים בתקשורת הלבנונית, הלחימה בדרום המדינה התחדשה הבוקר (שבת) לאחר תקיפות צה"ל ומספר הרוגים, יממה בלבד לאחר שהושגו הבנות על חידוש הפסקת האש. במקביל, ארצות הברית ואיראן פועלות להחזרת השיחות הטכניות למסלולן בשוויץ, לאחר שאלו נדחו בעקבות ההסלמה בשטח. בתוך כך, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס ליחסיו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והבהיר כי הקשר ביניהם נותר איתן, למרות חילוקי דעות סביב המבצע בלבנון.
לפי דיווחים בלבנון, צה"ל תקף הבוקר מספר עיירות בדרום לבנון, למרות ההסכמות שגובשו אמש (שישי) בין ישראל לחיזבאללה על חידוש הרגיעה. לפי דיווח של סוכנות הידיעות הלבנונית הרשמית (NNA), לפחות חמישה בני אדם נהרגו בסדרת תקיפות במחוז נבטיה, אשר גרמו להרס מבני מגורים באזור (רון צור)
וושינגטון וטהראן פועלות לחידוש השיחות הטכניות לאחר דחייה שהובילה לביטול נסיעתו של סגן הנשיא ג'יי. די. ואנס לשוויץ. השליח המיוחד סטיב ויטקוף עושה כעת את דרכו למדינה, וג'ארד קושנר צפוי להצטרף אליו בהמשך כדי לנהל את המגעים מול איראן. הפרטים המלאים (רון צור)
נציגים רשמיים מטעם ישראל ולבנון צפויים להשתתף בשבוע הבא בסבב נוסף של פגישות דיפלומטיות שייערכו בוושינגטון. המטרה המרכזית של המפגשים היא לייצב את הבנות הרגיעה ולמנוע פגיעה בהסכמים האזוריים הרחבים יותר (רון צור)
הנשיא דונלד טראמפ הדגיש בראיון לרשת NBC כי מערכת היחסים שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו נותרה טובה. זאת על אף ביקורת שנשמעה מצד טראמפ וסגנו ואנס בימים האחרונים בנוגע להשפעת הפעילות הצבאית בלבנון על שיחות השלום. "תמיד הייתי ביחסים טובים עם ביבי", אמר טראמפ, והוסיף: "אתה פשוט צריך להירגע לפעמים ולהשתמש בראש שלך" (ברק בטש)
https://x.com/i/web/status/2068060161093079537
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