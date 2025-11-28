מדינת חסות של ארה"ב? מעזה עד לבנון - הקמפיין מתנפץ

המציאות מנפצת עוד קמפיין, הפעם את קמפיין מדינת החסות שניהלו פה בשבועות האחרונים. צעקו שישראל הפכה לבובה על חוטים שאותם מושכים האמריקנים, שלא נוכל להזיז לבנה בעזה בלי אישור שלהם, שהמחבלים הנצורים ברפיח בדרך לצאת לחופשי - ובינתיים, אחד אחרי השני הם מחוסלים או נכנעים.

שום חנינה למחבלים, אין שיקום עד השבת אחרון החטופים החללים, וגם בלבנון מחסלים את רמטכ"ל חיזבאללה ומעדכנים את האמריקנים כשהטילים כבר באוויר. מדינת חסות בערבון מוגבל: הכתבה של אושי דרמן מתוך "קבינט שישי" - צפו בראש העמוד