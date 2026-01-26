מעבר רפיח ייפתח גם ללא איתור רן גואילי; השרים תקפו: "מספיק עם התמימות של וויטקוף וקושנר"

לשכת ראש הממשלה מסרה הלילה (בין ראשון לשני) הודעה לפיה ישראל הסכימה לפתוח את מעבר רפיח לפתיחה מוגבלת, תוך פיקוח ישראלי מלא. משמעות הדבר - מעבר רפיח ייפתח גם אם גופתו של רן גואילי ז"ל לא תאותר במבצע החיפוש הנוכחי.

ההודעה המלאה: "במסגרת תכנית 20 הנקודות של הנשיא טראמפ, הסכימה ישראל לפתוח את מעבר רפיח פתיחה מוגבלת למעבר אדם בלבד עם מנגנון פיקוח ישראלי מלא. פתיחת המעבר הותנתה בהשבתם של כל החטופים החיים וביצוע 100% מאמץ מצד החמאס לאיתורם והשבתם של כל החטופים החללים.

"צה"ל מבצע בשעות אלו פעולה ממוקדת למיצוי כלל המידע המודיעיני שהושג במסגרת המאמץ לאיתור והשבת החלל החטוף רן גואילי ז"ל. עם מיצוי הפעולה ובהתאם למוסכם עם ארה"ב, ישראל תפתח את מעבר רפיח. מדינת ישראל מחויבת להשבתו של גיבור ישראל רס"ר רן גואילי ז"ל, ולא תחסוך כל מאמץ להשבתו לקבר ישראל", כך נמסר בהודעת לשכת ראש הממשלה.

ההודעה על פתיחת מעבר רפיח מגיעה לאחר דיון שנערך בקבינט, בו מספר שרים הביעו את התנגדותם להחלטה. השרים הלינו כי פתיחת מעבר רפיח, גם תחת פיקוח ישראלי, משמעותה העברת השליטה ברצועת עזה בחזרה לידיים פלסטיניות.

השרה אורית סטרוק אמרה בדיון: "אנחנו מעבירים את עזה לרשות הפלסטינית בדם ילדינו. הקבינט הזה הרי בסוף יקבל החלטה לשלוח את חיילינו להילחם בחמאס כי אף אחד אחר לא יעשה את זה, ואז מה נגיד להם?". השרה מירי רגב: "צריך לוודא שהשלטון בעזה הוא לא של חמאס ולא של הרשות הפלסטינית".

השר בצלאל סמוטריץ': "אם לא נשלוט שם עם שלטון צבאי - המשמעות היא שנקבל מדינה פלסטינית". השר איתמר בן גביר סיכם ואמר: "עשינו דברים גדולים כמו להרוג עשרות אלפי מחבלים, אבל עדיין לא השמדנו לחלוטין את החמאס ואנחנו חייבים לפרק ולפרז. מספיק עם התמימות של קושנר וויטקוף - אם מעבר רפיח יפתח זו תהיה טעות גדולה ומסר רע מאוד".