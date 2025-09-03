מערכת הביטחון תזהיר את השרים: "הכרזה על ריבונות יכולה להדליק את יו"ש"

מומלצים -

מערכת הביטחון תזהיר את השרים במהלך הדיון בהחלת הריבונות כי "אזור יהודה ושומרון עלול להידלק ברגע", כך פרסמו הערב (רביעי) כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין וכתבנו הצבאי ינון שלום יתח ב"מהדורה המרכזית" עם מירי מיכאלי.

עוד נודע ל-i24NEWS, כי במערכת הביטחון משליכים את האזהרה החריפה על המצב הכלכלי הקשה ביו"ש, שנמצא בשפל, והמצב המדיני שנמצא בסימן שאלה. עם זאת, הם מציינים במקביל את העובדה שרמת הטרור נמצאת בשפל - גם לאור הנוכחות במחנות הפליטים בצפון השומרון.