בפיקוד העורף שוקלים: התראה מקדימה לירי רקטות מלבנון

בפיקוד העורף בודקים את האפשרות לתת התראה מקדימה לירי רקטות מלבנון. בעקבות עדכון המערכות והרחקת הירי תתאפשר מתן התראה בחלק מהמקרים. הנושא עוד לא סופי וככל הנראה יתחיל ביום שלישי הקרוב.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

נזכיר כי לפני בשבוע שעבר, מפקד פיקוד העורף אלוף שי קלפר הודיע על הארכת זמן ההתגוננות בחלק מיישובי קו העימות בעת שיגורים מלבנון, זאת לאחר חקר ביצועים ומספר ועדות מומחים שבחנו את הנושא ומצאו שניתן לשפר את זמני ההתגוננות במספר אזורים לאורך קו העימות. יצוין כי השינוי עתיד לחול החל מהשבוע הבא.

הסיבה להארכת זמני ההתגוננות היא הרחקת מחבלי חיזבאללה מקו הירי הראשון והשני פנימה לתוך לבנון, מה שמאפשר למערכות לקלוט את השיגור מוקדם יותר ולתת לתושבים יותר זמן להגיע למרחב מוגן תקני.

קודם לכן, פיקוד העורף הודיע כי עדכון חדש ליישומון פיקוד העורף זמין כעת להורדה בחנות האפליקציות. "הגרסה החדשה כוללת שדרוגים ושיפורים שנועדו לסייע לכם לזהות את סוג האירוע ולקבל הנחיות פעולה ברורות ומיידיות", נמסר.

לפי הודעת פיקוד העורף, עדכון זה משתלב כחלק מתהליך שיפור מתמשך של היישומון, במטרה לטייב את אופן מתן הנחיות מצילות חיים לאזרח בחירום בצורה פשוטה, ברורה וויזואלית, תוך יישום לקחים ותובנות שהופקו ונלמדו מהמערכות האחרונות.

שיפור נוסף עליו הודיע פיקוד העורף לאחרונה הוא שמערכות ההתרעה יעברו לפעול לפי מפת אזורים מפורטת ומדויקת פי ארבעה מהמצב הקיים. השינוי במדיניות ההנחיה של צה"ל נועד לצמצם באופן ממוקד את שיבוש אורח החיים ולאפשר המשכיות תפקודית וכלכלית רחבה יותר גם תחת איום טילים.