התבצרו במקום: עשרות חסידי ברסלב נכנסו לקבר יוסף בעיר שכם
כוחות צה"ל מחטיבת שומרון פינו אותם מהמקום • החסידים, תושבי אזור ירושלים, נכנסו למתחם ללא תיאום ביטחוני ומתבצרים במקום • בשעות הבוקר אובטחו החסידים על ידי המשטרה הפלסטינית - עד להגעת כוחות צה"ל
שלומי הלרכתב ירושלים ושטחים
1 דקות קריאה
כוחות צה"ל מחטיבת שומרון פינו הבוקר (שלישי) עשרות חסידי ברסלב מקבר יוסף בעיר שכם. החסידים, תושבי אזור ירושלים, נכנסו במהלך הלילה למתחם ללא תיאום ביטחוני והתבצרו במקום.
בשעות הבוקר המוקדמות אובטחו החסידים על ידי המשטרה הפלסטינית - עד להגעת כוחות צה"ל שחברו אליהם. הם יועברו לחקירת משטרה.
בחודש יולי האחרון מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית עצרו קבוצה של כ-50 ישראלים שהגיעה להתפלל בקבר יוסף בעיר שכם ולאחר מכן, העבירו אותם לידי כוחות צה"ל. גם בפעם הזו הכניסה בוצעה ללא תיאום תוך סיכון חיים וחרף אזהרות גורמי ביטחון.
