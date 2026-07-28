על אף הדיווחים על התקדמות במגעים, גורם אמריקני אמר הלילה (רביעי) ל-i24NEWS שאיראן שיגרה ארבעה טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני בירדן. "מדובר במתקפה גדולה", הוסיף. כלל השיגורים יורטו. דיווח שעומאן הציעה לאיראן פשרה בנוגע למעבר בהורמוז - לפיה מדינות ישלמו בהתנדבות על שימוש במצר.

פיקוד מרכז האמריקני מאשר: כוחות משמרות המהפכה האסלאמית שיגרו מספר טילים בליסטיים מאיראן בניסיון לבצע מתקפת פתע נגד כוחות אמריקניים המוצבים במזרח התיכון. כל הטילים האיראניים יורטו בהצלחה. הכוחות האמריקניים נותרים דרוכים ונמצאים בכוננות גבוהה (עמיחי שטיין) גורם אמריקני ל-i24NEWS: איראן שיגרה לפחות 4 טילים בליסטיים לעבר בסיס אמריקני בירדן: "מדובר במתקפה גדולה". ככל הנראה השיגורים יורטו (עמיחי שטיין, ברק בטש) דיווח: כדי לגשר על הפערים ולהביא לסיום השיבושים הקשים בסחר הנפט העולמי, עומאן הציעה מתווה פשרה שזכה לתמיכת מדינות המפרץ: ניהול אזורי משותף: המצר ינוהל במנגנון אזורי משותף ולא בשליטה בלעדית של איראן. תשלום וולונטרי: איראן תוכל לגבות דמי מעבר בהורמוז, אך אלו יוגדרו כתרומה או תשלום מרצון מצד ספינות המסחר, שנועד לכיסוי עלויות בטיחות השיט, הגנת הסביבה ושירותי חילוץ והצלה