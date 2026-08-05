צה"ל פרסם הבוקר (רביעי) את תחקיר הפיגוע בכפר תל, סמוך לחוות גלעד, שהתרחש לפני כשבוע וחצי. מהפרטים עולה, כי הטיול לא אושר מול צה"ל והכוח קפץ למקום לאחר זיהוי הטיול בתצפיות - ולא לאחר קבלת קריאה. עוד עולה כי רב-סרן יובל עזרא ז"ל וסרן (מיל') בניהו מלט ז"ל נהרגו מאש מחבלים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מהתחקיר הצה"לי עולה כי הטיול במרחב נערך ללא תיאום ואישור של גורמי הביטחון כנדרש. בצה"ל מציינים, כי מידע מקדים אודות הטיול התקבל מספר שעות לפני יציאת המטיילים לדרך - ונעשו ניסיונות לקבל פרטים עליו.

עוד עולה, כי הכוח הראשוני הוקפץ למרחב בעקבות דיווח שהתקבל מהתצפיתניות, שלפיו זוהו מיידי אבנים על קבוצת מטיילים. הכוח חבר למטיילים והמשיך ללוותם, כאשר הקבוצה התפרסה על פני שטח רחב.

לנקודת העימות השנייה הגיעו לוחמים נוספים בפיקודו של רב-סרן יובל עזרא ז"ל וכן חבר כיתת הכוננות ביישוב הסמוך, סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל, אשר קפצו מיד לזירה. הם פעלו להפריד בין הפלסטינים למטיילים הישראלים ולדחוק את הפלסטינים חזרה לתוך הכפר. עם חטיפת נשקו של רכז הביטחון, פעלו השלושה באומץ לב להצלת חיי אזרחים ולפגיעה במחבלים.

עוד עולה מהתחקיר, כי המחבלים חוסלו, שניים נוספים נפצעו וכלל המעורבים נעצרו. המחבלים הנוספים חוסלו על-ידי מפקד מחלקה שקפץ לאירוע ושני מטיילים (חיילי צה"ל בחופשה).

מהתחקיר עולה כי רב-סרן עזרא ז"ל הסתער, חתר למגע, הרג את המחבל ונהרג במהלך הקרב ביניהם. עוד עולה מהממצאים כי לא ניתן לקבוע באופן חד משמעי את סיבת הפגיעה בסרן (מיל') מלט ז"ל.

המשמעות היא, שייתכן כי שנפגע ונהרג מירי של מחבל או כתוצאה מירי אגבי שבוצע לניטרול המחבלים. בצה"ל ציינו כי הנושא נבחן במסגרת התחקיר ולא התקבלה מסקנה חד-משמעית בעניינו.

עוד נמסר כי הוראות הפתיחה באש היו ברורות ואפשרו לכוחות להפעיל אש כדי להסיר את האיום כנדרש. בתחקיר נקבע עוד, כי הכוח הצבאי שהגיע לזירה היה מצומצם ביחס להיקף האירוע האלים, למספר המטיילים ולכמות התוקפים. בנוסף, שאר הכוחות במרחב לא פעלו באופן מיטבי לצורך גיבוש תמונת מצב מלאה, הקפצת כוחות נוספים והזנקת כוחות הרפואה כנדרש.

בצבא מציינים כי התחקיר העלה תקלה חמורה נוספת שהתרחשה במקום. מהפרטים עולה, כי במהלך פינויו של רב-סרן עזרא ז"ל מהזירה, נותר סרן (מיל') מלט ז"ל, פצוע בשטח למשך דקות ארוכות, כשהוא מטופל על-ידי חובש אזרחי, ללא נוכחות כוח צבאי. בצה"ל הדגישו: "מדובר בכשל שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צה"ל ועם החובה הערכית והמקצועית הקובעת כי ביטחון האזרחים ושלומם קודמים לאלו של משרתי צה"ל".

כאמור, שעות לאחר הפיגוע פעלו כוחות הביטחון לתפוס ולעצור שני מחבלים שהשתתפו בפיגוע הירי ונפצעו במהלכו. המעצר בוצע במהלך פשיטה לאור יום, בבית חולים שאליו פונו בלב העיר שכם.

על פי המלצת ראש אגף כוח האדם, אישר הרמטכ"ל להעלות את בניהו מלט ז"ל לדרגת סרן (מיל') לאחר נפילתו. מלט ז"ל היה בתהליך הכשרת קצונה.

עוד נקבע בתחקיר, כי לצד הגבורה נחשפו כשלים מבצעיים ופיקודיים המחייבים להפיק לקחים ולהטמיעם באופן מיידי - הגעת הכוח הלוחם לאירוע בנחיתות מספרית, אופן תפקוד לקוי של הלוחמים באירוע ותהליך הפינוי הרפואי.

לצד זאת, עלה כי רב-סרן עזרא ז"ל קפץ לגזרה לאחר שמפקד הגדוד העלה את רמת הכוננות יום קודם לכן, בעקבות פיגועים שאירעו בגזרה, שבהם נפצע אזרח ישראלי ולוחם צה"ל ועל פי הערכת מצב שקבעה כי המציאות הביטחונית נפיצה.

מדובר צה"ל נמסר כי "הרמטכ"ל אימץ את מסקנות התחקיר הפיקודי, ציין כי מדובר באירוע בעל משמעות, המעלה סוגיות רבות המחייבות למידה - מהרמה הטקטית ועד לרמה המערכתית, והנחה ליישם מייד את הלקחים. הרמטכ"ל הדגיש את גודל האתגר העומד בפני הכוחות בשטח והביע הערכה רבה למפקדים וללוחמים על פעילותם".

בהמשך הדגיש: "יש לפעול על פי הנהלים ולתאם כנדרש כל כניסה למרחבים הנדרשים בתיאום, על פי הנחיות פיקוד המרכז ואוגדת איו"ש". הוא ציין לחיוב את פעולת הפיקוד והאוגדה שהביאה לידי מעצר המחבל בבית החולים, וציין כי מדובר בפעולה מקצועית, מהירה וראויה לציון.

כמו כן, ציין לחיוב את פעילות מערך התצפיות והאיסוף הקרבי והנחה להמשיך ולחזק את יכולות האיסוף המודיעיני, לנוכח חשיבותן בזיהוי איומים, בסגירת מעגלים ובהקפצת כוחות.

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ציין כי האירוע ממחיש את גבורתם של רב-סרן יובל עזרא ז"ל ושל סרן (מיל') בניהו מלט ז"ל אשר בחרו להרחיק את הסכנה כדי להגן על אזרחים והסתערו לעבר המחבלים ופעלו לחיסולם. פעולתם הנחושה מנעה פגיעה רחבה יותר.

עוד הדגיש: אירועים המתרחשים בשטחים פתוחים ובפאתי כפרים כמו האירוע הזה מצויים במגמת עלייה, ועל כן יש להיערך אליהם היטב כתרחיש מבצעי סביר; החל מניתוח נקודות הקצה, דרך תדרוך מתאים ווידוא מוכנות הכוחות לאירועים דומים.

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר סיכם: "מדובר בפיגוע טרור קשה שבו איבדנו שני לוחמים יקרים - איש כיתת כוננות שחתר למגע ומפקד פלוגה מצטיין שהסתער באופן ראוי לציון. מדובר בפיגוע טרור שביצעו מחבלים במהלכו נחטף נשק מרכז הביטחון. לא נקבל מצב בו חיי אזרחים מצויים בסכנה; על כוחות צה"ל מוטלת החובה להגן על אזרחי ישראל בכל מקום ובכל זמן. יובל ובניהו ז"ל חתרו למגע, הפגינו כושר לחימה ומנעו פגיעה קשה יותר במטיילים. נמשיך לתחקר כל אירוע במקצועיות כדי להשתפר ולחזק את מוכנותנו. כך פועל צה"ל וכך נמשיך לפעול".