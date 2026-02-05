נתניהו בוועדת החוץ והביטחון: "ב-7.10 היה כשל מודיעיני - אבל לא הייתה בגידה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הציג היום (חמישי) בדיון חסוי בוועדת החוץ והביטחון סיכום דו"ח על רונן בר, שהוכן שלושה ימים לפני הטבח. נתניהו הדגיש כי על אף הכשל המודיעיני שהתרחש ב‑7 באוקטובר, לא הייתה בגידה, וכי העריכו שחמאס אינו מחפש הסלמה ברצועת עזה. לדבריו, "השקט שב אל הגדר".

נתניהו נכנס לדיון עם קלסרים בהם פרוטוקולים מישיבות קבינט מאז "צוק איתן" ופרס במשך שלוש שעות את כל התמלילים. במהלך הדיון הציג נתניהו פרוטוקולים ישנים וציטוטים של בכירים לשעבר, בהם נפתלי בנט, בני גנץ, גדי איזנקוט וראש שב"כ לשעבר נדב ארגמן, כדי להמחיש את מסגרת המידע שהייתה קיימת טרם האירועים.

נתניהו מציג ציטוטים שלו מהשנים האחרונות: "תחסלו את המנהיגות, יש סיכוי לחיסול דף או סינוואר? ניתן לבצע עריפה המונית?". נתניהו מציג מספר ציטוטים כאלה ואומר: "כל פעם עונים שאין מוכנות, אין צורך, לא כדאי וחסר משמעות. בדיונים על כיבוש עזה עמדת כולם הייתה שלא לכבוש, כולל בנט שהתנגד נחצות בצוק איתן לכיבוש עזה. גם ליברמן אמר בקבינט: 'אין אף אדם במדינת ישראל שרוצה לחזור לממשל צבאי בעזה'".

המתקפה של נתניהו על רונן בר: "בפרוטוקול מ-5 בבוקר ה-7.10 רונן בר סיכם שיש סבירות נמוכה לאירוע של פשיטה גדולה וצריך להיערך לאירוע קטן, אבל במסמך שהוא מגיש לבג"ץ מופיע סעיף נוסף לפיו בר ביקש לעדכן את ראש הממשלה, הצגנו את הפער הזה למבקר המדינה". מזכיר הממשלה יוסי פוקס: "למבקר המדינה נשמטו הלסתות".

נתניהו: "ממסמכים מודיעין עולה שחמאס לא פשט בגלל הרפורמה, להפך הרפורמה גרמה לריסון כוחו כי ישראל בלתי צפויה, הוא פשט ב7.10 בגלל סיבה אחרת סודית. היה כשל מודיעיני אבל לא הייתה בגידה".

בנושא חוק הגיוס, ראש הממשלה ציין כי החוק יעבור בקרוב עם חוק הארכת השירות ל‑36 חודשים, והוסיף כי העבודה של יו"ר הוועדה הייתה "טובה במיוחד". מזכיר הממשלה יוסי פוקס הוסיף כי במהלך התהליך התקיימו 86 דיונים סה"כ - מספר חסר תקדים בחקיקה מסוג זה.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב לדברים ואמר: "ממש ברגעים אלה בכנסת, בחדרים סגורים, סמוטריץ' ודרעי נלחמים יחד כדי להעביר את חוק ההשתמטות ומפעילים לחצים עצומים על הח"כים לבגוד בחיילים שלנו. ‏אבל זאת רק חלק מהבגידה. לפני כמה ימים סמוטריץ' אמר על חוק ההשתמטות 'נציג את החוק הזה כהישג', וכמה ימים אחר כך עלה קמפיין אנונימי שחתומה עליו אותה סוכנות פרסום שסמוטריץ' עבד איתה לאחרונה. ‏תתביישו. רוב האנשים שאתם נלחמים בהם, לא יכולים להגיד עכשיו כלום, ‏הם עסוקים מדי כרגע בלהילחם באויבים האמיתיים שלנו".

ממפלגת יש עתיד נמסר: "לא נשתתף בקרקס התקשורתי של רה"מ, שנועד לברוח מחקר האמת על אסון 7 באוקטובר ולהפוך את הוועדה למופע יח"צ ריק. נתניהו הגיע עם מסרים מוכנים מראש מלשכתו, בניסיון נואש להנדס תודעה ולשכתב היסטוריה, אך שום ספין לא יטשטש את הכישלון: 2,000 ישראלים נרצחו, יישובים נכבשו, ילדים נשרפו ואזרחים נחטפו במשמרת שלו. חברי הסיעה ימשיכו להיאבק נגד ממשלתו הכושלת וכדי שמחדל כזה לא יקרה שוב".

חבר הכנסת אביגדור ליברמן השיב: "ראש ממשלת השבעה באוקטובר צודק. כל מי שהיה חלק מהקונספציה והוביל לטבח השבעה באוקטובר חייב לעוף, והוא הראשון".

חבר הכנסת משה (קינלי) טור-פז מיש עתיד, הגיב: "חמאס מורתע! שמעתי שמוציאים ארכיונים אז במחברת שלי מוועדת החוץ והביטחון מופיעות שתי המילים הללו מודגשות באוגוסט 23. חודשיים לפני הטבח. הדובר: בנימין נתניהו".