בעקבות ההקפצה למבצע "שאגת הארי": רידוד כוחות בגבול ירדן

בצה"ל החליטו על רידוד כוחות של אלפי מילואימניקים שהוקפצו ביום שבת עם מכת הפתיחה - בהם משרתי מילואים רבים שתפסו את הגבול המזרחי, בעיקר במחלקות ההגנה ביישובים לאורך הגבול. במקביל, זעם ביישובי הערבה, בקעת הירדן ועמק המעיינות: בשעה שמרדדים את הכוחות על הגבול המאוים - לא מקפיצים את הרבש"צים וגורמי הביטחון ביישוב.

מח"ט הבקעה אלוף-משנה גלעד שריקי קיים אמש (שני) פגישה דחופה עם הרבש"צים ביישובי הבקעה בעקבות הטענות. לפי גורמים משני הצדדים בשיחה, היא התנהלה ברוח טובה, אך הועלו בה פערים משמעותיים במעטפת למשרתים.

במקביל, רבשצ"ים ביישובי חבל אילות פנו לאלוף-משנה איילון פרץ, מפקד חטיבת יואב האחראית על גזרת הערבה, במכתב שבו הביעו את חששם מהמהלך: "התחושה בשטח קשה. אנחנו שואלים את עצמנו כיצד מחלישים דווקא את המסגרת שנועדה לתת מענה מידי לאירוע ביטחוני, ומדוע במקום לאמן ולתגבר - מחליטים דווקא לצמצם. האנשים כאן מחויבים למשימה, למדינה ולביטחון היישובים וראוי שגם המערכת תעמוד מאחוריהם באותה מידה של מחויבות".

פורום עוטף ישראל מסר בתגובה לדילול הכוחות בגבול המזרחי: "במהלך השנתיים האחרונות אנו עדים להתנהלות מחפירה בשימוש בכוח מחלקות ההגנה ביישובים בצורה חסרת אחריות. ברצות צה"ל לגייס את הכוחות וברצותם משחררים ללא קשר לרמת האיום ולתרחישים הקיימים. כל עוד האיום קיים וטרם הוסר כל קו הגנה חזק ככל שיהיה - סופו להיפרץ".