גורמים סורים מסרו היום (חמישי) ל-i24NEWS כי דמשק רוצה לאזן בין הנוכחות הטורקית לנוכחות הרוסית בשטחה, במטרה לקדם הסכם ביטחוני עם ישראל.

פרשננו לענייני ערבים, ברוך ידיד מדווח כי סוריה רואה בפריסת כוחות רוסיים בדרום המדינה ובקרבת רמת הגולן אמצעי לחיזוק המשא ומתן עם ישראל.

בנוסף, ישראל מנהלת מגעים עם ארצות הברית סביב השארת נוכחות רוסית בסוריה. על פי הגורמים הסוריים, כשנתניהו שוחח עם פוטין ביולי, א-שרע שולח את שר החוץ שלו למוסקבה ומאז אפשר לראות חזרה של חלק מהכוחות הרוסיים לחיל האויר חמימיים. כלי תקשורת רוסיים מציינים כי מוסקבה מגשרת בין דמשק לתל אביב בחסות אמריקנית.

גורם ישראלי: בתחרות על האינטרס הישראלי - רוסיה מנצחת ובגדול. בישראל פנו בפברואר לארה"ב כדי לשקול את פריסת הכוחות הרוסיים כמשקל נגד הנוכחות הטורקית ולמנוע את התרחבות והשפעתו של ארדואן באזור.