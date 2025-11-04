ההמלצה והתנאי של הרמטכ"ל לשחרור המחבלים ברפיח
"אם יהיו מוכנים לשחרר את גופתו של הדר גולדין - נהיה מוכנים לשקול את הוצאת המחבלים בקו הצהוב" • צפו בפרסום המלא של יוסי יהושוע מתוך המהדורה המרכזית
יוסי יהושועפרשן צבאי - i24NEWS, "ידיעות אחרונות" ו-YNET
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
"אם יהיו מוכנים לשחרר את גופתו של הדר גולדין - נהיה מוכנים לשקול את הוצאת המחבלים בקו הצהוב זאת בתנאי שייצאו משם לא חמושים - ללא נשק". הפרשן לענייני צבא וביטחון של ערוץ i24NEWS מפרסם הערב (שלישי) את המלצת הרמטכ"ל על המחבלים הנמצאים ברפיח. צפו בדיווח המלא מתוך המהדורה המרכזית
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות