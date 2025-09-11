קו ההגנה השקט: סיפורו של מוצב "מצודת רוח" בחרמון הסורי

מומלצים -

מצודת רוח - אחת הנקודות הגבוהות והמאוימות ביותר בחרמון הסורי. המוצב הקדמי ביותר מול סוריה בגובה של 2,400 מטר. כאן משרתים לוחמי המילואים כבר חודשים ארוכים.

בין ערפל ההרים, הכפור ובצל חורף סוער שמתקרב, הגזרה מתאפיינת באויב חמקמק שמעבר לגבול, ניסיונות הברחה של אמצעי לחימה וסמים בצירים המובילים מההר וממשק עדין מול האוכלוסייה הדרוזית משני עברי הגבול.

החורף המתקרב מוסיף מורכבות כשכל סערה קשה עלולה לשתק את המוצבים ולנתק את דרכי האספקה. "מדובר בזירה מורכבת מאוד. אין כאן אויב ברור עם פנים, זה אויב חמקמק ובלתי צפוי. אנחנו מתמודדים עם הברחות של אמצעי לחימה וסמים לאורך הצירים, ובמקביל עם ממשק עדין עם האוכלוסייה הדרוזית משני עברי הגבול. כל תקרית קטנה עלולה להצית אש גדולה".

המוצב מבודד והלוגיסטיקה מורכבת; החיילים נדרשים להיערך לבוץ, שלג וכפור, לצד המשימות המבצעיות של סיכול הברחות ושמירה על יציבות מול האוכלוסייה האזרחית. הכול תחת כוננות מתמדת לאירוע חירום. "המוצב הזה מבודד וקשה מאוד להחזיק אותו. יש כאן חיילים שכבר חודשים רחוקים מהמשפחות. אנחנו נערכים עכשיו גם לחורף קשה עם שלג כבד ובוץ שחותך דרכים. ובתוך כל זה יש משימות מבצעיות וסיכולי הברחות. החיילים פה יודעים שהם חייבים להיות ערוכים לכל תרחיש".

כל סופה יכולה להשאיר את הלוחמים מנותקים במשך ימים. ועדיין הם משרתים כאן, במוצב הצפוני ביותר שצה"ל מחזיק בסוריה - בתחושת שליחות. "הנוף פה עוצר נשימה, אבל כשיש סופה אתה תקוע פה ימים שלמים. אחרי כל כך הרבה סבבים זה קשה לעזוב שוב את הבית - אבל יש בזה שליחות גדולה - אנחנו יודעים שאנחנו שומרים על הגבול הכי חשוב של המדינה”.

לקראת החורף המתקרב ועל אף תנאי השירות הקשים ממשיכים חיילי מצודת רוח לעמוד על המשמר, ולשרת בגבורה בקו ההגנה השקט של ישראל בחרמון הסורי.

