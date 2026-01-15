ברקע המתיחות: צה"ל נכנס למוכנות שיא במערכי ההגנה בסופ"ש

ברקע המתיחות מול איראן, בצה"ל נזרים ובוחרים להיכנס בסוף השבוע הקרוב למוכנות שיא במערכי ההגנה - כך דיווח הערב (חמישי) כתבנו הצבאי ינון שלום יתח במהדורה המרכזית. מוקדם יותר היום ביקר הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בסוללת חץ ושם ראה במקום את התרחישים ואת יכולות התפעול.

במהלך הביקור, ביצע הרמטכ"ל בעצמו הקפצת תרגול לכוחות ההגנה האווירית. במהלך ביקורו במקום אמר זמיר כי "חשוב שכל אזרח בישראל יידע שצה"ל ערוך באופן קבוע להגן על המדינה, אנחנו מתאימים את המוכנות בהתאם להערכת מצב אחראית ושקולה".

ההיערכות בישראל - והדיווח הסותר בארה"ב

העיתון "ניו יורק טיימס" דיווח מוקדם יותר היום כי ראש הממשלה נתניהו ומספר מדינות ערב, ביקשו מנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לדחות את התקיפה. לפי הפרטים, השניים שוחחו אמש טלפונית.

שיחת הטלפון בין השניים התקיימה ביום בו אמר הנשיא טראמפ כי קיבל מידע מ"מקורות חשובים מאוד", כי איראן הפסיקה להרוג מפגינים ואינה ממשיכה בהוצאות להורג. המדינות הערביות הן קטאר, סעודיה, עמאן ומצרים.