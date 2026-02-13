מתכוננים לגרוע מכל: פיקוד העורף נערך לסבב לחימה עם איראן

המתיחות הגוברת בין ארצות הברית לאיראן גרמה לצה"ל להיות בכוננות גבוהה מזה יותר מחודש, וחלק מהיחידות מתכוננות להשלכות האפשריות, כחלק מהלקחים ממבצע "עם כלביא". פלוגות החילוץ וההצלה של פיקוד העורף מקיימות אימונים אינטנסיביים בהן מדמים חילוץ מאתרי הרס שנפגעו על ידי טילים.

כדי לדמות את זירות ההרס בתרגיל, בפיקוד העורף עשו שימוש בשברי בטון, ברזלים וקריסות קיר, לצד בובות המדמות אנשים לכודים. למרות המאמצים להביא את המצבים באימון לרמה הקרובה ביותר למציאות, בפלוגות החילוץ וההצלה מדגישים שאין אימון שיכול להשתוות לאירוע אמת.

הניסיון של מפקדת הפלוגה וסגל הקורס מגיע מהפעילות שלהם עצמם במהלך יוני האחרון. למרות שהם כבר יודעים איך לתפעל אירועים מהסוג הזה, האימונים מתקיימים מתוך הבנה ברורה שבמקרה של הסלמה מול איראן - זירות ההרס בהם יפעלו יהיו מורכבות יותר.