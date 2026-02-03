פרסום ראשון: "קפטן אלה" היא דוברת צה"ל בערבית הבאה

עכשיו זה סופי: רב סרן אלה ואויה ("קפטן אלה") תחליף את אביחי אדרעי בתפקיד דוברת צה"ל בערבית, כך נודע היום (שלישי) ל-i24NEWS. היא תחליף את אדרעי ששימש בתפקיד כ-20 שנה. קפטן אלה, בת 36, נולדה בקלנסווה למשפחה מוסלמית. במהלך שירותה קיבלה את אות מצטיין הנשיא, ויש לה כחצי מיליון עוקבים בטיקטוק.

מי זאת דוברת צה"ל בערבית הבאה?

• רס"ן ואויה, כיום סגנית דובר צה"ל בערבית - התגייסה ב-2013 להיות החיילת הראשונה מאזור "המשולש". אלה צמחה במדור "ניו מדיה" בדובר צה"ל וקיבלה עם יציאה לקורס קצינים את "אות מצטיין הנשיא".

• במעלה הדרך, פתחה לעצמה רשתות חברתיות עם כחצי מיליון עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם ומעלה שם תכנים באופן קבוע - כ"קצינה בצבא ההגנה לישראל". לא פעם, בדומה לאדרעי, היא נכנסה לקרבות רשת מול משפיענים בעולם הערבי.

• גורם בדובר צה"ל שמכיר היטב אותה ואת אדרעי מסר: "בחירה ראויה אחרי שנים של ניסיון תחת אביחי שהסתכל לעולם הערבי בלבן של העיניים. צריך לאחל בהצלחה למזרח התיכון עם הדוברת החדשה".