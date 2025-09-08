נתניהו תקף את בית המשפט: "גם אתם חלק מהמלחמה"

מומלצים -

במערכת הפוליטית בישראל מגיבים בזעם לפיגוע הירי היום (שני) בצומת רמות בירושלים - בו נרצחו שישה בני אדם. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לזירה ואמר: "אנחנו במלחמה עצימה בכמה חזיתות נגד הטרור. עוד הוסיף כי "אנחנו במרדף וכיתור של הכפרים שמהם באו המרצחים. נשיג את כל מי שסייע בידם וששילח אותם וננקוט בצעדים קשים עוד יותר".

"יש לנו כמובן הצלחות אדירות נגד משטרי הטרור, נגד ארגוני הטרור. אבל המלחמה נמשכת - גם ברצועת עזה שבה נחריב את החמאס כפי שהבטחנו ונשחרר את חטופינו, כל חטופינו, ולצערנו גם בירושלים. ביהודה ושומרון פעלנו בתקיפות רבה מאוד. השב"כ וצה"ל וגם משטרת ישראל סיכלו מאות פיגועים השנה, אבל לצערנו לא בבוקר הזה", הוסיף רה"מ. "אני רוצה לומר בצורה הכי ברורה: הרציחות הללו, הפיגועים הללו, בכל הגזרות, הם לא מרפים את ידינו. הם רק מגדילים את הנחישות שלנו להשלים את המשימות שלקחנו על עצמנו, גם בעזה, גם ביהודה ובשומרון, בכל מקום".

שר האוצר וחבר הקבינט המדיני-ביטחוני בצלאל סמוטריץ' קרא לפרק את הרשות הפלסטינית: "פיגוע קשה ונורא. אנשים שיצאו למקום עבודתם ולימודם נרצחו בדם קר על ידי מחבלים נאלחים באכזריות נוראה וגבורה של לוחם ואברך אמיצים שחתרו למגע וניטרלו את המחבלים ובכך ככל הנראה, מנעו פיגוע גדול עוד יותר. מדינת ישראל לא יכולה להשלים עם רשות פלסטינית שמגדלת ומחנכת את ילדיה לרצח יהודים. הרשות הפלסטינית צריכה להיעלם מהמפה והכפרים מהם יצאו המחבלים צריכים להיראות כמו רפיח ובית חאנון".

יו"ר כחול לבן בני גנץ מסר בפתח יום הסיעה שמתקיים בלוד כי "אנחנו מתמודדים מול טרור רצחני שמכוון לאזרחינו - אנחנו מנצחים אותו, ניצחנו אותו ונמשיך לנצח אותו בכל מקום שיידרש". בנוסף התייחס למגעים לעסקת חטופים בעזה: "אתמול דווחנו על ההצעה האמריקנית החדשה. כל מתווה שעל השולחן חייב לדבר על כולם - אחרת אנחנו מסכנים את החטופים האחרונים שנשארים. ממשלת ישראל לא צריכה להסתתר מאחורי הודעות של גורמים כאלה ואחרים. היא צריכה להודיע בצורה רשמית: אנחנו מקבלים את המתווה ושולחים צוות משא ומתן. חייבים להשתמש בלחץ הצבאי שנוצר בשטח ולא לבזבז אותו שוב. אנחנו גם מבינים גם את המגבלות הפוליטיות. לכן, אני קורא גם היום לחבריי באופוזיציה: בואו נעשה מה שהעם צריך. ממשלת פדיון שבויים ותמיכה במשרתים לזמן קצוב היא הפתרון הנכון למדינת ישראל. החטופים והמשרתים שלנו יותר חשובים מה'רק לא ביבי'. לא בחרו בנו כדי לשבת ולצעוק מהיציע אלא כדי שנעלה על המגרש ונבקיע".

ראש עיריית לוד יאיר רביבו הוסיף: "העיר לוד צומחת ומתפתחת אך לצד זאת חווה אתגרים בדיוק כמו בשאר המדינה, וקיבלנו לכך תזכרות כואבת גם אתמול בלילה עם הירצחו של השוטר ניב פרץ ז״ל וגם עם הפיגוע הבוקר בירושלים. ואני שב וקורא לממשלה דווקא כאיש ליכוד - בואו נסיים עם הפרק הכואב הזה ונשיב הביתה את הבנים. אין קשב לשום דבר אחר בשיח היום יומי לטפל בבעיות הכואבת באמת כאן בתוך הארץ עד שהבנים לא שבים הביתה. אני ממש מקווה שהדבר הזה יהיה מאחורינו, זה הדבר המוסרי והיהודי ביותר. קשה לי מאוד עם העובדה שיש פה על בסיס יום יומי מעשיי רצח וירי, אנחנו חייבים לעשות יותר גם ברמת חקיקה וטיפול במשילות כדי שהביטחון יחזור לרחובות".

שר הכלכלה ניר ברקת קרא לפרק את הרשות הפלסטינית, זאת ברקע כוונתן של מדינות רבות להכיר במדינה פלסטינית: "דם הנרצחים על הידיים של הרשות הפלסטינית שמממנת ומעודדת טרור. הגיע הזמן לפרק את הרשות הפלסטינית. אני מחזק את האזרח והחייל מחטיבת חשמונאים החרדית שחיסלו את המחבלים ומנעו אסון כבד עוד יותר".

שר החוץ גדעון סער הוסיף: "אנחנו במלחמה נגד טרור אסלאמי קיצוני. אירופה, וכל מדינה בעולם חייבת כעת לעשות בחירה ברורה וגורלית האם הם בצד של ישראל? או בצד של הג'יהאדסטים? צריך לומר זאת בבירור: הרשות הפלסטינית מעולם לא ניתקה את קשריה עם הטרור. היא מתגמלת ומעודדת טרור במדיניות התשלום לפי חומרת הפיגוע למחבלים ולמשפחותיהם. היא ממשיכה בהסתה נגד ישראל - בבתי הספר, בספרי הלימוד, במסגדים ובתקשורת. על בסיס מעשיה - הרשות הפלסטינית אינה ראויה למדינה.

אנחנו דוחים לחלוטין את הניסיונות הנוכחיים לכפות על ישראל לקבל מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו הקטנה. המחבלים היום הגיעו משטחי הרשות הפלסטינית. להקמת מדינת טרור כזו תהיה מטרה אחת - השמדת מדינת ישראל".

עוד התייחס סער ליוזמה הצרפתית להכרה במדינה פלסטינית: "היוזמה פוגעת ביציבות האזורית. היא מתגמלת את חמאס על טבח ה-7 באוקטובר. היא משמשת כתמריץ עבורו להאריך את המלחמה, והיא תדחוף גם את ישראל לנקוט בצעדים משלה. פיגוע הטרור של הבוקר היה תזכורת קשה לסכנה שאנו ניצבים בפניה. אני מפציר במנהיגים האחראיים בעולם, שמבינים את הסכנה הברורה במדינת טרור פלסטינית: עכשיו זה הזמן להשמיע קול ברור ונחוש". את הדברים מסר השר סער לצד מקבילו ההונגרי שמבקר בארץ.

יו"ר הוועדה לביטחון לאומי, ח"כ צביקה פוגל הודיע שיקיים ביום שני בעוד שבוע דיון בחוק עונש מוות למחבלים במטרה לקדם את החוק של סגנית יו"ר הכנסת לימור סון הר מלך. השר לביטחון איתמר בן גביר מסר בתגובה: "עונש מוות למחבלים - זה מה שמגיע לכל מחבל שיוצא לרצוח יהודים. עד שיעבור החוק, הוחמרו תנאי הכליאה של המחבלים בבתי הכלא".

ח"כ סון הר מלך הוסיפה: "זהו צעד ראשון בדרך להחזרת ההרתעה. נמשיך לקדם את החוק עד לאישורו הסופי".

שגריר ארה"ב בישראל מייר האקבי: "אני מזועזע מפיגוע הטרור הקטלני הבוקר בירושלים. ג'נט ואני מוסרים את תנחומינו הכנים למשפחות האבלות ומתפללים להחלמתם המהירה של הפצועים. אנו עומדים לצד ישראל נגד הפראות הזו".

ברשות הפלסטינית מסרו כי "הנשיאות הפלסטינית חוזרת על עמדתה הנחרצת של דחייתה וגינוי כל תקיפה נגד אזרחים פלסטינים וישראלים, וגינוי כל צורה של אלימות וטרור, בלי קשר למקורו. הביטחון והיציבות באזור לא יושגו ללא סיום הכיבוש, הפסקת מעשי רצח העם ברצועת עזה והפסקת טרור המתנחלים בגדה המערבית, כולל ירושלים הכבושה". עוד נמסר כי "הנשיאות מדגישה כי השגת זכויותיו הלגיטימיות של העם הפלסטיני למדינה עצמאית וריבונית שבירתה מזרח ירושלים, והשגת ביטחון ושלום לכולם, הם מה שיסיים את מעגל האלימות באזור".

שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל בארו, הגיב בזעם לפיגוע: "פיגוע טרור נתעב נגד אזרחים ישראלים בירושלים. מחשבותיי עם הקורבנות ועם קרוביהם".

באיחוד האמירויות מסרו: "מגנים בחריפות את פיגוע הירי הפלסטיני בירושלים, ודוחה את כל צורות האלימות והטרור המאיימות על הביטחון והיציבות. משרד החוץ גם הביע את תנחומיו הכנים למשפחות הקורבנות, ולמדינת ישראל ולעמה הידידותי, ואיחל החלמה מהירה לכל הפצועים".

אנטוניו קושטה, נשיא המועצה האירופית מסר כי "האלימות במזרח התיכון חייבת להיפסק. אני מגנה בתוקף את פיגוע הטרור שבוצע היום במזרח ירושלים. תנחומיי הכנים למשפחות הקורבנות ולעם ישראל. רק פתרון מדיני יכול להוביל לשלום בר קיימא בישראל ובפלסטין".