ראשוני: חשד לפיגוע ירי בשכונת רמות בירושלים, 15 פצועים בזירה - המחבלים נוטרלו

חשד לפיגוע ירי בשכונת רמות בירושלים: ככל הנראה שני מחבלים פתחו הבוקר (שני) באש בצומת רמות ברחוב יגאל ידין בעיר הבירה. במקום לפחות 15 פצועים, מהם 6 במצב אנוש. המחבלים נורו ונוטרלו, לאחד מהם היה נשק ארוך.

מהמשטרה נמסר כי "כתוצאה מהירי, ישנם מספר פצועים במקום ומחבלים מנוטרלים. בעקבות הירי, צירי הגישה לזירה נחסמו. כוחות משטרה רבים בפיקוד מפקד המחוז עושים דרכם לזירת האירוע".

ממד"א נמסר: "חובשים ופראמדיקים מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבתי החולים בירושלים, חמישה פצועים במצב קשה, עם פציעות מירי. במקום מטופלים מספר נפגעים נוספים בדרגות פציעה שונות".

פראמדיק מד"א נדב טייב סיפר: "הגענו למקום בכוחות גדולים מיד עם הישמע הדיווח על פצועים מירי. כשהגענו ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה. התחלנו להעניק טיפול רפואי לפצועים ואנחנו ממשיכים בשעה זו לטפל בפצועים ולפנות אותם לבתי החולים".