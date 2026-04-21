ראש המוסד חשף: איש הארגון שתרם למלחמה באיראן, נפל מחוץ לישראל

ראש המוסד דדי ברנע חשף היום (שלישי) בטקס הזיכרון לאנשי המוסד כי איש הארגון שתרם למלחמה באיראן, נפל בעת מילוי תפקידו מחוץ לשטח ישראל לפני מספר שנים. על פי הדיווחים, מ' נהרג במאי 2023 במהלך שיט באיטליה יחד עם שני גורמי ביון איטלקיים. מ', שהיה גמלאי טרי של המוסד ועדיין יצא למשימות מעת לעת - נפל ונקבר בבית העלמין באשקלון. בתקשורת האיטלקית נטען שמדובר בתאונת שיט מצערת.

"ממגיני היישוב היהודי טרם הקמת המדינה, דרך לוחמי תש"ח, דרך כל המלחמות ועד ללוחמי המערכה הנוכחית מאז השבעה באוקטובר - עובר חוט שאינו נקרע לעולם - המחויבות להגן ולשמור על הבית. זו מחויבות שעוברת מדור לדור כמשימת חיים ובכל פעם מחדש, יש מי שבוחרים לשאת אותה על כתפיהם".

ברנע סיפר כי "ביום הזה אני חושב על חללי המוסד ועל בחירתם לתרום לאורך שנים לביטחון ישראל. בזמן מערכת שאגת-הארי מחשבותיי וליבי התמלאו בגאווה בדמותו ופועלו של מ', שנפל מחוץ לישראל בעת מילוי תפקידו. המבצעים שהוביל מ' שילבו יצירתיות, תחבולה בשילוב טכנולוגיה עילית והשפיעו באופן משמעותי על הצלחת המערכה נגד איראן".

ברנע סיכם באומרו כי "מאז הקמת המדינה לפני 78 שנים, מלחמות ישראל מוכיחות כי מה שיכול להבטיח את קיומנו בארץ הוא רק כוח מגן ישראלי, נחוש ועוצמתי. בזכות מסירותם, גבורתם והקרבתם של הנופלים עם ישראל חי וקיים. יהי זכרם ברוך".