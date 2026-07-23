חבר הכנסת מהליכוד פלט: "אנחנו לקראת תקיפה באיראן - אולי אפילו בסוף השבוע"
משה סעדה טען את הדברים בריאיון לערוץ 14, ככל הנראה בשגגה, כי ישראל מתקרבת להסלמה מול איראן • גורם בסביבת ראש הממשלה הכחיש את הטענות בתגובה ל-i24NEWS: "סעדה לא שותף בקבינט, לא נראה לי שהוא יודע משהו"
חבר הכנסת משה סעדה עורר סערה לאחר שטען היום (חמישי) בריאיון לערוץ 14 ש"אנחנו לקראת תקיפה באיראן. אולי אפילו בסוף השבוע הקרוב".
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בהמשך לטענה של חבר הכנסת, גורם בסביבת ראש הממשלה אמר ל-i24NEWS כי "סעדה בסה"כ חבר כנסת, לא שותף לקבינט, לא מקבל עדכונים ביטחוניים. פליטת פה היא כשמישהו יודע משהו, לא נראה לי שמשה סעדה יודע משהו".
https://x.com/i/web/status/2080310161764237716
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בעקבות הסערה, ח"כ סעדה הבהיר את הדברים בחשבון ה-X שלו: "מציע לכולם להאזין לראיון המלא, ולגלות שדיברתי על תקיפה של טראמפ וארצות הברית".