חבר הכנסת מהליכוד פלט: "אנחנו לקראת תקיפה באיראן - אולי אפילו בסוף השבוע"

חבר הכנסת משה סעדה עורר סערה לאחר שטען היום (חמישי) בריאיון לערוץ 14 ש"אנחנו לקראת תקיפה באיראן. אולי אפילו בסוף השבוע הקרוב".

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בהמשך לטענה של חבר הכנסת, גורם בסביבת ראש הממשלה אמר ל-i24NEWS כי "סעדה בסה"כ חבר כנסת, לא שותף לקבינט, לא מקבל עדכונים ביטחוניים. פליטת פה היא כשמישהו יודע משהו, לא נראה לי שמשה סעדה יודע משהו".

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בעקבות הסערה, ח"כ סעדה הבהיר את הדברים בחשבון ה-X שלו: "מציע לכולם להאזין לראיון המלא, ולגלות שדיברתי על תקיפה של טראמפ וארצות הברית".