בשל המצב באיראן: בישראל נערכים לאפשרות של מתקפת מנע בלבנון

על רקע המתיחות הביטחונית מול איראן, בישראל מעריכים כי ארגון הטרור חיזבאללה צפוי לנסות להצטרף למערכה. בהתאם לכך, נערכות הכנות לאפשרות של מתקפת מנע בלבנון, כך פרסם הערב (שישי) לראשונה ב"קבינט שישי" כתב i24NEWS בצפון, אוריה קשת.

בישראל מעריכים כי חיזבאללה עשוי לנסות לנצל את המשאבים ואת תהליכי השיקום שהוא הצליח לצבור במהלך השנה האחרונה, וכן לפעול ממניע נוסף של סגירת חשבונות על כל מה שקרה במהלך החודשים האחרונים - התקיפות הרבות של צה"ל, ובעיקר חיסולו של רמטכ”ל ארגון הטרור חיזבאללה, שעד כה לא נענו בתגובה מצד הארגון.

בישראל נערכים גם למתקפת מנע בלבנון, במידה ויזהו שחיזבאללה מנסה להתערב ומכין את היכולות שלו להתערבות. ההערכה היא שברגע שתהיה תקיפה באיראן, ישראל תצא למתקפת מנע גדולה במיוחד, במטרה לעצור את ההתערבות מראש.

גורם צבאי בכיר אמר ל-i24NEWS כי מבחינת מדינת ישראל לא יתנו לאף רקטה להגיע לשטחי מדינת ישראל. בצה"ל לא יחכו לרגע שבו חיזבאללה יתערב בפועל ויפתח במערכה, אלא כבר עם זיהוי הניסיון הראשון להתערבות - מדינת ישראל תפעל לתקוף בעוצמה ולנטרל את המעורבות.