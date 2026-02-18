"מתי תהיה המערכה מול איראן?": הסקירה החסויה שהתקיימה בכנסת

ועדת החוץ והביטחון שמעה היום (רביעי) סקירה חסויה מאלוף פיקוד העורף, האלוף שי קלפר, לגבי הפעילות המבצעית של הפיקוד מאז תחילת המלחמה.

חלק מרכזי בדיון הוקדש לנושא המיגון כשהאלוף קלפר אמר שאחד הדברים שנלמדו ממבצע "עם כלביא" ביוני האחרון הוא שמיגון מציל חיים. הוא הציג בנוסף תכנית עקרונית שמטרתה לצמצם את פערי המיגון תוך הפחתת הנטל הרגולטורי על מנת להגיע ל100% מיגון בתוך כעשור.

כמו כן, האלוף קלפר אמר כי בתרחישים מבצעיים רלוונטיים, פיקוד העורף צפוי להיות זירה מרכזית ומהווה רכיב משמעותי בחוסן של החברה הישראלית וביכולת האופרטיבית של ישראל להציל חיים, כשהדבר דורש היערכויות שונות.

עוד פירט על שיתוף הפעולה והסנכרון הטוב עם רשות החירום הלאומית, הרשויות המקומיות, שאר ארגוני החירום ומשרדי הממשלה הרלוונטיים. בנוסף תיאר את העבודה הנעשית בפיקוד לשיפור המוכנות וההיערכות למערכה הבאה תוך התייחסות לתרחיש הייחוס, והבהיר כי צה"ל ערוך לכל תרחיש.

סוגייה נוספת שעלתה בסקירה היא סוגיית ההתרעות לאוכלוסייה. נציגי הפיקוד פירטו על פלטפורמות ההתרעות המגוונות דרך מערך הצופרים, היישומון, וכלי התקשורת המסורתיים. הם הדגישו כי הם עושים הכל על מנת להנגיש את המידע לאזרח בקצה תוך ההתאמות הנדרשות למאפייני אוכלוסייה שונים ובמגוון שפות.

יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ בועז ביסמוט, אמר: "אנחנו בימים מאתגרים. אין אחד שלא שואל כמה פעמים ביום מתי תהיה מערכה מול איראן. מבחינת האוכלוסייה והעורף כולם נערכים. במדינה כמו שלנו עורף הוא חזית וחזית היא עורף. מלחמות מנצחים גם בעורף".

יו"ר ועדת המשנה למוכנות העורף, ח"כ מישל בוסקילה, הוסיף כי "מוכנות העורף איננה מותרות, היא קו ההגנה של אזרחי ישראל. בתרחיש רב זירתי, החוסן האזרחי הוא חלק בלתי נפרד מהחוסן הלאומי. האחריות שלנו היא לוודא שהמערכות ערוכות, שההתרעות מדויקות, שהרשויות מתואמות, ושאזרחי ישראל יודעים שיש על מי לסמוך".