הותר לפרסום: סמ"ר נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בסמוך לגבול לבנון
התקרית בה נפל סמ"ר נועם המבורגר התרחשה אתמול סמוך לשעה 14:20 כאשר רחפן נפץ ששוגר משטח לבנון פגע בנקודה בה שהו הכוחות • חייל צה"ל נפצע באורח קשה ונגד נפצע באורח קל
ינון שלום יתחכתב לענייני צבא וביטחון
החלל ה-947 מאז ה-7 באוקטובר: סמ"ר נועם המבורגר, בן 23 מעתלית, נהרג מפגיעת רחפן נפץ בסמוך לגבול לבנון, כך הותר הערב (שבת) לפרסום. באירוע נפצעו חייל צה"ל באורח קשה ונגד באורח קל.
התקרית המדוברת בה נפל סמ"ר המבורגר התרחשה אתמול סמוך לשעה 14:20, כאשר רחפן נפץ ששוגר משטח לבנון פגע בנקודה בה שהו כוחות צה"ל בשטח הארץ, בסמוך לגבול עם לבנון.
בעקבות פגיעת הרחפן, סמ"ר נועם המבורגר ז"ל נפל ושני חיילים נוספים נפצעו בדרגות שונות ופונו לקבלת טיפול רפואי. בסמוך לשעה 14:45, רחפן נפץ נוסף נפל במרחב, ללא נפגעים.
