טקס סיום קורס קציני היבשה מתקיים היום (חמישי) בראשות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, במעמד ראש הממשלה בנימין נתניהו, ושר הביטחון ישראל כ"ץ במחנה "לסקוב".

"עידן הגיבורים פה בענק! גיבורי המופת במלחמה יעוררו השראה במשך דורות, וגבורת הפצועים מעוררת השראה כבירה", אמר נתניהו. "המלחמה שינתה את ההתייחסות לישראל, אנחנו נתפסים אחרת. מי שטען שאנחנו עשויים מקורי עכביש - כבר איננו", הוסיף בהתייחסו לנאום של מזכ"ל חיזבאללה שחוסל חסן נסראללה. עוד אמר: "אם החמאס ימשיך להפר את הפסקת האש נכה בו מכות עוצמתיות. בסופו של דבר חמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. אם כוחות זרים לא יעשו זאת אנחנו נעשה זאת". בהתייחסו להסכם הפסקת האש התחייב רוה"מ: "לא נפסיק ולא נרפה - עד שנחזיר את כל החטופים הביתה".

שר הביטחון ישראל כ"ץ הודה לקצינים על שירותם, והוסיף: "נחשפנו אתמול להתפתחות משמעותית בחקירת ההדלפה של הסרטון הערוך משדה תימן. כמי שכיהן בעת תחילת הפרשה כשר החוץ, אני יודע היטב מהו הנזק העצום שנגרם למדינת ישראל. מדובר באחת מעלילות הדם החמורות ביותר נגד חיילי ומפקדי צה"ל, שחושפת אותם לרדיפות בכל העולם. כשר הביטחון של מדינת ישראל אעשה הכול כדי לוודא שכל האמת בפרשה תיחשף ושכל מי שנטל חלק ונתן ידו לעלילה החמורה הזאת - ייתן את הדין. אני מחויב לאמת ולהגנה על שמם הטוב של לוחמי ומפקדי צה"ל".

בנוגע למלחמה בעזה, אמר השר כי "כל החטופים החיים כבר שבו אלינו - הישג שעד לא מזמן היה נראה בלתי אפשרי – והפך למציאות. אנחנו נעמוד על קיום ההסכם במלואו - ולא נעצור עד אשר נשיב הביתה, לקבר ישראל, את כל החטופים-החללים שנותרו, בהם גם מפקדים וחיילים שנפלו על משמרתם".

"לא נעצור עד אשר נממש את יעדי-העל הניצבים לנגד עינינו: פירוז עזה ופירוק חמאס מנשקו - תוך הריסה מוחלטת של מנהרות הטרור", אמר כ"ץ. "בדיוק משום כך, המשימה העיקרית כעת שהצבנו לצה"ל היא הריסת מנהרות הטרור כמשימה המרכזית כעת בשטח הצהוב הנמצא בשליטתנו, לצד ההגנה על החיילים והיישובים. אנחנו נמשיך לפעול בעוצמה אדירה בעזה להסרת איומים כפי שפעלנו גם אתמול עם עשרות סיכולים של מפקדי חמאס. אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת חמאס - לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות... מי שירים ידו על מדינת ישראל - ידו תיגדע". השר התייחס לחות'ים והתחייב: "זה לא סוף פסוק - החות'ים ישלמו מחיר יקר על ניסיונות הפגיעה שלהם בעורף הישראלי במהלך השנתיים האחרונות. לא אמרנו את המילה האחרונה".

הרמטכ"ל אייל זמיר אמר: "גם לאחר שנתיים של לחימה, לא נצרנו את האש. לא נשוב להכיל אף הפרה שתסכן את ביטחון ישראל, באף זירה. אנחנו פועלים בכל הזירות גם עכשיו, במוכנות גבוהה ובחלק מהזירות נשוב לפעול בעוצמה רבה מזו שידענו גם במהלך השנתיים האחרונות".

"המשימה לא הושלמה ואנו נושאים באחריות למימוש המלא שלה - גם ברגעים אלו ממש", הוסיף זמיר. "השבת חללינו שעודם בידי חמאס למנוחת עולמים בכבוד שלו הם ראויים, עומדת לנגד עינינו ולא נשקוט עד אשר נמלא אחר החובה המוסרית והערכית הברורה הזו. לא נגלה סבלנות מול אף איום שיתגלה, נאמין לאויב שמצהיר על כוונתו לפגוע בנו - ונשמיד אותו. לא תהיה הכלה כששלומם של אזרחי ישראל מאוים... זהו עיקרון שעליו אני מתכוון לעמוד".

הדברים מגיעים ברקע "הפגנת המיליון" של החרדים בירושלים נגד גיוס בני ישיבות. המשטרה הודיעה כי החלה בהיערכות לקראת העצרת, במהלכה ייחסמו כבישים ורחובות רבים בבירה. לצד החסימות בכבישים והשינויים בתחבורה הציבורית, המועצה האזורית מטה יהודה הודיעה על ביטול הלימודים.

אמש פרסמנו כי נתניהו תהה באחת השיחות - "למה האירוע בירושלים ולא בבני ברק?". הרקע הוא ככל הנראה ניסיון להשאיר את האירוע כפנים מגזרי, ולא כזה עם משמעות על אלפי ישראלים שייתקעו בכבישים.

אחרי שנתניהו הבין שהמחאה תיערך בכל מקרה בירושלים, בש"ס ניסו לטשטש את המסר לפיו המחאה היא נגד הגיוס, והציעו שמסרי ההפגנה יהיו נגד בג"ץ והיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. עם זאת, שאר החרדים התנגדו, ואמרו כי ההוראה היא לקיים תפילה, בעקבות מצבם של החרדים בישראל והניסיון לעצור ולגייס תלמידי ישיבות.